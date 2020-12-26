الامارات | «سواروفسكي».. بانتظار قبطان يعيد إلى الكريستال رونقه

شكرا لقرائتكم خبر عن «سواروفسكي».. بانتظار قبطان يعيد إلى الكريستال رونقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مقرّ «سواروفسكي» في قلب جبال الألب النمساوية، يسود خلاف في هذه المجموعة العائلية للكريستال المتلألئ بشأن الاستراتيجية الواجب اعتمادها لإعادة الرونق إلى هذه العلامة التي بهت بريقها من جرّاء رواج المنتجات الصينية، وانتشار وباء «كوفيد-19».

فهل ينبغي التخلّي عن الحلي الموجّهة لعامة الجمهور للتركيز على المجوهرات الثمينة، حتّى إن اقتضى الأمر خوض غمار البورصة؟

ولا تلقى هذه الخطّة التي يقترحها المدير التنفيذي روبرت بوخباور إجماعاً، ويسعى البعض إلى الإطاحة بالقبطان الذي يتّهمه قريبه بول سواروفسكي «بقيادة السفينة نحو الهلاك».

الأزمة الصحية

غالباً ما تتم تصفية الحسابات بعيداً عن الأضواء في عالم المجوهرات، وهي المرّة الأولى التي تنشر فيها هذه المؤسسة العريقة التي أنشئت قبل 125 عاماً في «فاتنز» غسيلها للعلن.

لكن يبدو أن الهلع استولى على ورثة دانييل سواروفسكي الذي ابتكر آلة تحوّل الزجاج إلى مادة برّاقة تحاكي الماس أقلّ كلفة بكثير.

وأدّى وباء «كوفيد-19»، الذي تسبّب في إغلاق عدد كبير من نقاط البيع حول العالم لفترة من الوقت، إلى اشتداد تدهور يسجّل منذ مدّة طويلة.

ومن المرتقب أن تتراجع عائدات شركة «سواروفسكي كريستال بيزنيس»، المعروفة باعتماد طائر البجعة رمزاً لها، بنسبة 30% في 2020 إلى 1.9 مليار يورو.

وبالإضافة إلى الأزمة الصحية، تواجه العلامة التجارية منافسة صينية مع بضائع مشابهة في نظر عامة الجمهور لا يتخطّى سعرها 1% من سعر حلي «سواروفسكي». ولم يعد يكفي استعراض الأمجاد الغابرة لجذب المشترين في الولايات المتحدة وآسيا.

تدابير جذرية

ويقول روبرت بوخباور، من مقرّ المجموعة الخالي الذي يستقبل عادة 650 ألف زائر في السنة في مجمّع مخصّص للزيارات: «لابدّ من إعادة تنظيم كلّ أنشطتنا».

ويشدّد على ضرورة التوقّف عن إنتاج بعض الإكسسوارات، مثل أغطية الهواتف المحمولة المرصّعة بالكريستال، التي أسهمت من دون شكّ في رواج الماركة، لكنها لم تعد تلقَ إقبالاً اليوم.

ويدعو إلى التركيز على أحجار كريستال أكثر تفنّناً وبعدد أكبر من الألوان يمكن بيعها بأسعار أغلى.

وحذّر المدير التنفيذي من تدابير التقشّف التي تلوح في الأفق، فستضطر الشركة التي لها فروع في 170 بلداً، وتوظّف 29 ألف شخص في النمسا والهند وتايلاند وفيتنام وصربيا والولايات المتحدة، إلى أن تتخلّى عن 6000 فرد من موظّفيها، وتغلق نهائياً 750 متجراً من أصل 3000.

وفي فاتنز وحدها، استغنت الشركة عن خدمات نحو 1200 موظّف، وباتت 600 وظيفة أخرى في خطر.

حقّ النقض

وقال روبرت بوخباور إنه على قناعة بأن هذه التدابير الجذرية هي «السبيل الوحيد لخوض حقبة جديدة».

غير أن «التوتّر على أشدّه»، كما تقول المسؤولة النقابية سيلينا شتيرتس.

وما يزيد الطين بلّة ويفاقم الاستياء السائد عند الموظّفين الذين تمّ تسريحهم هو تداول صور لأحفاد المؤسس يمضون عطلهم على شواطئ خلّابة، أو يصلون إلى الاجتماعات على متن مروحيات، لاسيما أن 80% من أصحاب الأسهم أيّدوا خلال الجمعية العامة التي عقدت في أواخر أكتوبر الماضي الحلول الجذرية المقترحة.

أما معارضو هذه الخطّة، وعلى رأسهم بول سواروفسكي، فقد طعنوا بهذه الاستراتيجية، متسلّحين بحقّهم في النقض.

بديل الماس

أيّاً يكون مآل الخلافات في «سواروفسكي»، فقد فُقدت الثقة بشركة لطالما كانت محطّ إشادة لظروف العمل التي توفّرها، من المسكن إلى حضانة الأطفال.

ويرى كثيرون أن «سواروفسكي» ستخفق في مرادها، «إذ إن الأغنياء ليسوا بحاجة إلى مجوهراتها، وفي وسعهم اقتناء الماس».

مؤسس العلامة ابتكر آلة تحوّل الزجاج إلى مادة برّاقة تحاكي الماس.

إضافة إلى أزمة «كورونا»، تواجه الشركة منافسة صينية.

المدير التنفيذي للشركة حذّر من تدابير التقشّف التي تلوح في الأفق.

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