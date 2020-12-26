الامارات | «حجر» يتمتع بخصائص علاجية وجمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر» يتمتع بخصائص علاجية وجمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد حجر الروز كوارتز (Rose Quartz) بمثابة مفتاح صحة وجمال البشرة؛ إذ إنه يتمتع بخصائص علاجية وجمالية.

وأوضح مختصون كما أوردت مجلة «فرويندين» الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن حجر الروز كوارتز يدخل ضمن مكونات مستحضرات العناية والتجميل في صورة بودرة أو سائل ليحارب شوائب البشرة، ويمنحها مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية.

كما يمنح الحجر البشرة مظهراً مشدوداً يجعلها تبدو أكثر شباباً، فضلاً عن أنه يساعد على طرد الأفكار السلبية.

وأضافت المجلة أن بكرة الوجه المصنوعة من حجر الروز كوارتز تُستخدم لمساعدة البشرة على امتصاص السيروم ولتدليك الوجه من أجل تنشيط عملية سريان السائل اللمفاوي وإرخاء عضلات الوجه وزيادة مرونة البشرة. كما تعمل مستحضرات العناية بالعين المحتوية على رأس دوارة مصنوعة من حجر الروز كوارتز على محاربة الهالات السوداء، ما يمنح العين مظهراً مشرقاً.

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