الامارات | نسيان الأشياء المهمة المتكرر.. أكبر من مجرد عرض عادي

شكرا لقرائتكم خبر عن نسيان الأشياء المهمة المتكرر.. أكبر من مجرد عرض عادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت أخصائية الاضطرابات المعرفية، الخبيرة جانين ديل شميت، أنه ينبغي استشارة الطبيب عند تعرض المسنين لنسيان أشياء مهمة وبشكل متكرر، أو في حالة وجود أي شكل من أشكال اضطراب الذاكرة.

وأوضحت أن هذا الأمر ينطبق، أيضاً، على تكرار المحادثات والأسئلة أكثر من مرة، ما يدل على أن الشخص غير قادر على تذكر أنه قد أخبر أو سأل هذا السؤال من فترة وجيزة، كما أن اضطرابات التوجيه وظهور مشكلات في استخدام الهواتف والحواسيب بشكل لم يكن من قبل دليل على حدوث مشكلات واضطرابات معرفية.

ويستطيع أخصائي الأمراض النفسية تحديد ما إذا كانت هذه مجرد أعراض نسيان عادية أو خرفاً أو الزهايمر، إذ تعمل هذه الأمراض على تقييد الحياة اليومية للمريض.

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