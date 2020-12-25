إصابة الدمية زوجة لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني في حادث: «هصلحها»

لايف ستايل

بعد 27 يومًا من إثارة الجدل، حول زواج لاعب كمال الأجسام الكازخستاني، يوري تولوشكو، من دمية جنسية، أسماها «مارجو»، كشف اللاعب، عن تعرض زوجته لحادث عبر، خاصية القصص المصورة، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام».

الأمر الذي نشرته صحيفة دايلي ستار، وأعاد نشره «تولوشكو» عبر حساباته، مؤكدًا إنه يعمل على إصلاحها، وأن عودتها لإحياء ليلة عيد الميلاد، سيكون هدية لهما.

وبحسب حوار لاعب كمال الأجسام، كشف «تولوشكو» أنه منع زوجته الدمية من الظهور على إنستجرام مؤخرًا، لأنه يشعر بالغيرة عليها، قائلًا: «ربما أكون أنانيا جدا».

وأعلن انتظاره لها، للاحتفال بأعياد الكريسماس مع ولائم اللحم والسوشي.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، ويوري تولوشكو، زواجه من صديقته وخطيبته، الدمية الجنسية مارجو، بسبب تأجيل الزواج أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر اللاعب حينها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة مقاطع مصورة من حفل الزفاف، حيث ظهر وهو يقدم خاتم الزفاف لها، كما تألقت هي بفستان أبيض بسيط، وسط الحضور.

وعقب يومين من الزواج، اصطحب لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، ويوري تولوشكو، زوجته لقضاء شهر العسل، ونشر حينها العديد من الصور الرومانسية بينهما.

وكان تولوشكو، تجمعه علاقة بالدمية لما يقرب من عام، قبل أن يقرر الارتباط بها رسميًا، مؤكدًا أنه أرسلها من قبل لطبيب تجميل.

الجدير بالذكر، أن الدمية «مارجو» لديها حساب شخصي على «إنستجرام»، وتشارك من خلاله لحظاتها مع زوجها لاعب كمال الأجسام.