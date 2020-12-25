بدون معز مسعود.. حلا شيحة بملابس محتشمة و«نو ميكاب» في أحدث ظهور لها «صور»

علاقات و مجتمع

بملابس سوداء، تألقت الفنانة حلا شيحة، خلال حضورها حفل عيد ميلاد شقيقتها هنا شيحة، الذي عقد في المنزل، بحضور عدد من أصدقائها، في غياب الداعية معز مسعود عن الحفل.

وظهرت حلا، بأزياء شتوية طويلة وفضفاضة، تتكون من سترة من الفرو المزينة بفصوص فضية لامعة، مع جيب طويلة، فضلا عن ظهورها بـ«نو ميكاب»، فيما ظهرت شقيقتها بفستان أزرق اللون، مزين بفصوص لامعة وغير منقوش، والذي تميز بأنه مكشوف الظهر، مما يظهر الوشم المرسوم بشكل طولي أسفل كتفها.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة المتداولة لحلا شيحة في عيد الميلاد، والتي حصد ما آلاف التعليقات، أبرزها: «هو فين معز مسعود؟»، و«أحلى واحدة من غير مجهود»، و«ملكة جمال»، و«عقبال ما ترجعي تلبسي الحجاب».

ارتباط علاقة معز مسعود وحلا شيحة

وسبق أن أكدت مصادر مقربة من الداعية الإسلامي معز مسعود، على ارتباطه بالفنانة حلا شيحة، لافتا إلى أنهما تعارفهما منذ ما يقارب السنة.

وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أن علاقة الثنائي تطورت من التعارف حتى الصداقة القوية ثم حب، حيث قررا الارتباط في أبريل الماضي.

إعلان حلا شيحة ومعز مسعود ارتباطهما

أعلنت الثنائي حلا شيحة ومعز مسعود، من خلال إهدائه أغنية لها بصوته بعنوان «المقاتل»، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلقا: «لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة .. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن».

يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من تداول شائعات حول ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود، بعدما نشر «مسعود»، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وهو ممسكا لجيتار، وعلقت حلا شيحة عليها: «هاي معز مين واخد الصورة»، ليرد عليها قائلا «شخص مهم أوى».