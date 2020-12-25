قبل وبعد المكياج .. 10 صور تظهر ملامح نيكول سعفان بعد ارتباطها بـ طارق العريان

لايف ستايل

حالة من الجدل، بل والكشف عن تفاصيل الحياة الخاصة والزوجية، أثارتها الموديل السورية نيكول سعفان، عقب حديثها عن إرتباطها بالمخرج المصري طارق العريان، طليق الفنانة أصالة.

فبمجرد ظهور الموديل برفقة المخرج في إحتفالات الكريسماس، خرجت أصالة عن صمتها ووصفت صورتهما بالقاسية على قلبها، والتي كادت تقتلها.

لتتفاقم الأزمة بعد ذلك، وتتدخل طليقة المخرج الأولى هالة العتال بالموضوع المثار وترد على أصالة بمنشور قاسي هي أيضًا.

وسرعان ما تصدرت "نيكول" محركات البحث على مواقع الإنترنت، فبات المتابعون يبحثون في حساباتها وصورها المختلفة.

ويرصد "هن" 10 صور تظهر ملامح نيكول سعفان بعد ارتباطها بـ طارق العريان، أظهرتها في مواقف ومناسبات مختلفة.

نيكول تؤكد ارتباطها بالعريان

وكانت الموديل السورية، أكدت بطريقة غير مباشرة ارتباطها بالمخرج طارق العريان، خلال تعليقها على أحد المتابعون، نفت فيه معرفتها بالأخير خلال زواجه، مُعلقة: «اشكرك على كلماتك، لكن أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، وإن الطلاق حدث لأن طارق لم يكن سعيدا، فضلًا عن حدوث الكثير من المشكلات بينهما، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين».

من هي نيكول سعفان؟

لديها 22 عام، حيث وُلدت عام 1998

تعمل موديل وتعيش بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة

سورية الأصل، وتحمل الجنسية الأرمنية.

تصغر طارق العريان بـ 35 عام.

درست مجال التسويق.

أصالة تتحدث عن صورة نيكول والعريان

وكانت الفنانة أصالة عبرت عن حزنها فور رؤيتها صورة طليقها مع نيكول، ودونت: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم، ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق .. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس .. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».

مضيفة: «الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».