7 طرق اتبعها إذا تناولت وجبة دهنية دسمة لتقليل الآثار الضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نرغب أحيانًا في تناول الأطعمة الدسمة المليئة بالدهون المشبعة وغير المشبعة، مثل الحلويات والبطاطس المقلية والبرجر والبيتزا، والتي تسبب زيادة الوزن وترفع مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وتزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب.

وبالتالي، من المهم عدم الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية أو الزيتية، ولكن إذا كنت قد استهلكت الكثير منها، فهناك بعض الإرشادات التي يمكنك اتباعها لتقليل الآثار الضارة، كما ذكر موقع "stylecraze".

1- تناول الماء الفاتر:

يساعد تناول الماء الفاتر على تكسير العناصر الغذائية في شكلها القابل للهضم وتهدئة وتنشيط الجهاز الهضمي، لذا إذا كنت لا تتناول كمية كافية من الماء، فإن الأمعاء الدقيقة تمتص الماء من الطعام أثناء الهضم، ما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف والإمساك.

2- لا تذهب إلى الفراش مباشرة بعد الأكل:

لا تذهب للنوم مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة، ومن الأفضل الانتظار لمدة 2-3 ساعات بين العشاء ووقت النوم، ويؤدي النوم بعد الأكل مباشرة إلى صعوبة هضم الطعام، ومن ثم الانتفاخ وزيادة ترسب الدهون.

3- المشي:

المشي لمدة 30 دقيقة بعد تناول وجبة دسمة يساعد على تحسين الهضم، ويعزز حركة المعدة بشكل أفضل، وقد يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

4- خطط لوجبتك التالية:

يساعدك التخطيط المسبق لوجباتك على تجنب تناول الأطعمة غير المرغوب فيها والزيتية، لذا من الأفضل تناول وجبة إفطار صحية لتشعر بالطاقة طوال اليوم، وقم بتضمين الخضروات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي، وحافظ على رطوبة جسمك بتناول كمية كافية من الماء والعصائر، وتناول عشاء خفيف.

5- تناول البروبيوتيك:

يساعد تناول البروبيوتيك بانتظام على تحقيق التوازن بين صحة الجهاز الهضمي وتحسين فلورا الأمعاء والمناعة، ويمكنك تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب، لتقوية أمعائك بعد تناول الأطعمة الدهنية.

6- استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات:

يساعد استهلاك الفواكه والخضروات على توفير ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والألياف لجسمك للقيام بعمليات مختلفة.

وقد يؤدي تناول الأطعمة الدهنية الخالية من الألياف والمغذيات الدقيقة الأساسية والغنية بالدهون المشبعة والمتحولة إلى الإصابة بالإمساك، لذا من الأفضل تناول وعاء من الفواكه والخضروات الطازجة بعد تناول الأطعمة الدهنية، لمواصلة إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

7- تجنب تناول الأطعمة الباردة:

تناول الأطعمة الباردة، مثل الآيس كريم، بعد تناول الأطعمة الزيتية لما لها من آثار ضارة على الكبد والمعدة والأمعاء، ويصعب هضم الطعام الدهني، وبالتالي تناول الأطعمة الباردة يجعل عملية الهضم أصعب، ما يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم.