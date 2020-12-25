في "سنة كورونا".. هذه كانت اتجاهات الموضة خلال الـ4 فصول لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال عام 2020، بانتشار فيروس كورونا الذي تسبب في حالة من الإغلاق لأغلب الدول، إلا أن ذلك لم يمنع بيوت الأزياء العالمية والمصممين المشهورين عن تقديم مجموعات جديدة من الموضة، خاصة مع اهتمام السيدات حول العالم بمتابعة عروض الأزياء واتجاهات خطوط الموضة.

وعانت بيوت الأزياء العالمية من انتشار فيروس كورونا، فاضطرت بعضها لإلغاء فعالياتها، بينما لجأ البعض الآخر لتقديم مجموعتها الجديدة، مجاناً عبر الإنترنت، بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، فى إلغاء معظم الفعاليات السنوية، منعاً للتجمعات التى تتسبب فى انتشار العدوى، وكان أبرزها شانيل أيقونة دورالأزياء في فرنسا والعالم، حيث قدمت أول عرض أزياء افتراضي لمجموعتها "كروز" لعام 2020-2021.

وأثرت تلك المرحلة الحرجة التي مازال يعيشها العالم في ظل تفشي الوباء، على تصميمات الأزياء المختلفة، بعد أن بات هناك ضرورة لإرتداء الكمامات، فلجأت العديد من دور الأزياء إلى تصميم وتصنيع أشكال مختلفة منها، واعتبارها قطعة إكسسوارات لا غنى عنها في إطلالات السيدات في العالم كله، ليتسابق مصممو الأزياء في العالم على تقديم تصميمات وأشكال مختلفة لـ الكمامة، وتنوعت بين المصنوعة من القماش ذو اللون الواحد، أو المنقوشة والمطرزة والمزينة التي يمكنك اختيارها مع إطلالاتك المختلفة لحماية نفسك والتمتع بمظهر أنيق ومثالي في نفس الوقت.

ومع تغير فصول السنة تتغير الألوان والتصميمات الخاصة بكل فصل من السنة، فكيف كانت اتجاهات وملامح الموضة خلال الفصول الأربعة لعام 2020؟

- الشتاء

وفي الشتاء سيطرت أيضًا موضة النقوشات والتطريزات البارزة، حيث ظهرت تلك الصيحة خلال أسابيع موضة باريس و نيويورك و لندن أيضا.

وكانت موضة البدلات الرسمية والتصميمات ذات اللون الواحد من أكثر الموديلات رواجًا في شتاء 2020 كما أن الملابس الجلد المتنوعة كالتنانير والتوبات والسراويل، والبالطو لا تخلو موضة أى شتاء من هذه الصيحة مع اختلاف التصميمات و الأقمشة.

ألوان شتاء 2020 جائت مليئة بالأنوثة ولمسة النعومة والرقة والإشراقة، وامتزجت فيها درجات الأصفر والبني، إضافة إلى الألوان الباردة التي سيطرت على عدة عروض أزياء، كما كان اللون البرتقالي والبني الذي يشبه الشيكولاته من أبرز ألوان موضة خريف وشتاء 2020، إضافة إلى الأخضر الداكن الذي يعد لون مثالي في تدفئة الجسم من بردوة الشتاء.

كما شهدت موضة 2020 ظهور أزياء نسائية باللون الذهبي الجرئ، وبرز اللون الأبيض والبيج وهي ألوان لها إطلالة هادئة، وأيضًا حصل اللون الخوخي الذي يقع بين الأصفر والبرتقالي على فرصة للظهور في موضة خريف وشتاء 2020، بجانب لون الشيكولاته الباردة ولون القهوة الذي يشبه البني المحروق لمنحه مرتديه إطلالة جذابة حينما يتم تنسيقه مع ألوان ترابية.

- الربيع

برز في موسم الربيع الكثير من الأزياء بألوان تشبه إلى حد كبير لوحات الرسم من حيث تداخل الألوان وتنسيقها، ما أظهرها وكأنها فعلًا لوحة مرسومة، وقد ظهرت تلك الأزياء في عروض Carolina Herrera وChristopher Kane

كما عادت موضة الأقمشة المنقطة إلى الواجهة من جديد، لتظهر في الكثير من العروض مثل Marc Jacobs و Tory Burch.

الطراز البوهيمي الأنيق الكلاسيكي عاد أيضًا إلى عالم الموضة، في فصل الربيع، وبرز واضحًا في العديد من العروض في لندن بخاصة Etro وErden.

واستمرت الأزياء المطبّعة بالأشجار والنباتات المستوحاة من الطبيعة الاستوائية، لموسم ربيع 2020 على مختلف القطع وبنقشات ذات أحجام وأشكال متنوعة، حيث ظهرت في عروض Versace وFendi.

اعتمد الكثير من دور الأزياء على موضة نقوش مربعات الشطرنج بشكل مميز، حيث برزت بألوان كثيرة ومتنوعة، ما أعطى لمسة مميزة للتصميمات، وظهرت في عروض Paco Rabanne وLouis Vuittton.

وطغت الأقمشة ذات طبعة الحيونات، وبخاصة الحمار الوحشي "الزيبرا"، على الكثير من عروض الأزياء ضمن فعاليات شهر الموضة لموسم ربيع وصيف 2020 بخاصة في لندن، وبرزت في عروض Dolce & Gabbana و David Koma.

- الصيف

فى صيف 2020 انتقلت الموضة من بدلات الصيف المريحة، ومجموعات الجينز الكاملة التى يمكن ارتداؤها فى جميع المناسبات، إلى الفساتين المطبوعة، والمطبوعات الاستوائية وتفاصيل النيون التى لن تمر دون أن يلاحظها أحد، فكان أحد أكبر اتجاهات الموسم هو الجينز، وهو أيضًا عصري، غير رسمي، ولكنه أيضًا أنيق للغاية.

وعادت موضة الستينيات والسبعينيات بقوة فى الفساتين الملونة التى تجلب الهدوء خاصة حال ارتدائها مع الصنادل المسطحة للمشى خلال النهار والكعب للتجمعات المسائية الأنيقة.

وشهد هذا الصيف عودة للألوان المبهجة كالأصفر والأخضر وجميع الألوان الصارخة الصريحة، وتلك الألوان استوحت من عروض أزياء البيوت العالمية، منها الأصفر الاحب والأخضر والوردي الفاتح والفيروزي والبيج والأرجواني والبرتقالي والذهبي.

- الخريف

سيطرت البدل ذات الألوان القوية المشرقة مثل الأحمر والبرتقالي والأزرق على الساحة، في موضت خريف 2020، كما استمرت موضة الأكتاف الكبيرة، التي استعان بها العديد من المصممين لإضفاء حجم إضافيّ على الإطلالات .

وتربعت على عرش الموضة لخريف 2020 الكثير من النقشات المختلفة والألوان الجريئة تارة والمحايدة تارة أخرى، وفي حين برز اللون الوردي في أكثر من عرض أزياء نجد أن اللون الأسود مازال متربعًا على عرشه فلم يخل عرض من القطع المختلفة باللون الأسود.

كما نجد أن هناك مجموعات كبيرة من الفساتين التي ازدانت بنقشات الورود المختلفة، وقد أخذت شكل وردة كبيرة أحياناً، لتعود وتتناثر في صورة أوراق شجر في موديلات وبين هذه وتلك قصص وإطلالات لا يمكن جمعها بوصف واحد.