بالصور.. احتفالات نجوم ونجمات الفن بأعياد الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حرص عدد من النجمات والنجوم على مشاركة متابعيهم، أجواء احتفالاتهم بالكريسماس، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بـ"إنستجرام".

وهناك العديد ممن فضّل الاحتفال في المنزل مع شريك الحياة وعائلتهم، خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، كما حرصوا على ارتداء ملابس مستوحاة من طابع عيد الميلاد، والتقطوا الصور ونشرها لمعايدة جمهورهم.

ويرصد "الخليج 365" أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في احتفالات الكريسماس:

- ريهام أمين وزوجها شريف رمزي:

ارتدت الفنانة ريهام أمين فستانا باللون الأسود، مزودا بأكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أما زوجها شريف منير ارتدى تيشرت باللون الأحمر، وبنطلون باللون الرصاصي، وحذاء باللون الأبيض.

ـ رانيا يوسف:

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون الأسود من أعلى والأبيض والأسود من أسفل، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارت مكونة من سلسلة وخاتم وأنسيال وحلق، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.

ـ نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش عبر " إنستجرام" بتيشرت باللوني الأحمر والأبيض، مع بنطلون أسود، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

- مصطفى فهمي وزوجته:

ارتدت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي، جاكيت باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود واسكارف باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ رطزت على رسمة عيونها، وتركت شعرها منسدلا.

أما الفنان مصطفى فهمي فارتدى تيشرت باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود وجاكيت باللون الأحمر، ونسق مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

- نوال الزغبي:

ظهرت المطربة نوال الزغبي، بإطلالة سوداء إذ ارتدت توب باللون الأسود، مع بنطلون وجاكيت وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- رزان مغربي:

طلت الفنانة رزان مغربي، بجاكيت جلد باللون الأسود وبنطلون بنفس اللون ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، ونظارة شمس بنفس اللون.

- هنادي مهنا

حرصت الفنانة هنادي مهنا على الأحتفال بعيد الكريسماس مع أسرتها، حيث ارتدت بلوفر باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود.

ونسقت مع إطلالتها شال باللوني الأبيض والأسود والأخضر الداكن، وحذاء باللون الأسود.

كما اعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

- ريا أبي راشد:

في أحدث صورة للإعلامية ريا أبي راشد عبر "إنستجرام"، طلت ببلوزة باللون الأسود من المخمل، مزودة بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، وارتدت إكسسوارت مكونة من خاتم وسلسلة وأقراط طويلة، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

- ميرهان حسين

كما ظهرت الفنانة ميرهان حسين بـ توب باللون الأحمر مع بنطلون جينز باللون الأسود.

ونسقت معه بالطو باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر الإنسيابي المنسدل بشكل عشوائي.

- نيكول سابا:

ارتدت الفنانة نيكول سابا بلوفر باللون الأحمر مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- ديانا هشام

ارتدت الفنانة ديانا تيشرت باللون الأسمر، مع بنطلون جينز فاتح.

ونسقت مع إطلالتها جاكيت فرو طويل باللون الكافيه، وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات النود وتركت شعرها منسدلا.

- ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان باللون الأخضر الداكن من قماش المخمل، مزودا بأكمام طويلة.

كما اعتمدت مكياجا ترابيا وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا للخلف.

- مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب بفستانا قصير باللون الأحمر، قصة الكم الواحد واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

- ديانا حداد

طلت المطربة ديانا حداد بفستان باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، وتميز الفستان بأنه مزينا بالورود البيضاء، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي

ارتدت الفنانة فضالي فستانا باللون الأحمر كت بدون أكمام، ومنفوش من أسفل واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا.