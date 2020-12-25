لن تخطر على بالك.. هدايا الكريسماس هذا العام مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

غيرت جائحة كورونا العالم، على مدار عام 2020، ومن المتوقع أن يمتد هذا التغير إلى طبيعة الهدايا التي سيتم تبادلها بين الناس في أعياد الكريسماس الأيام المقبلة، لتصبح غالبيتها هدايا عملية تساعد من جهة على الوقاية من الفيروس ومن جهة أخرى تساعد أيضًا عى التسلية.

وضع موقع thestar"" قائمة افتراضية ببعض "المفاجآت" التي يمكن تقديمها خلال أعياد الكريسماس.

علبة كمامات

تبدو هدية غريبة والبعض قد يعتبرها نوعًا من المزاح، لكنها ضرورية ومهمة هذا العام، فيمكن تقديم علبة من الكمامات كهدية، والتي تعد هدية جيدة يمكن منحها خلال احتفالات الكريسماس هذا العام، وعملية أيضًا لأنها تساعد على الوقاية من فيروس كورونا بارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل.

ألعاب للتخلصمن الملل

أجبر فيروس كورونا الغالبية على الجلوس بالمنزل لفترات طويلة، وعدم الخروج إلا للعمل أو للضرورة القصوى، لذلك يحتاج الإنسان لوسائل ترفيه وتسلية للتخلص من الشعور بالملل خلال فترة الجلوس بالمنزل، فمن الممكن تقديم هدية مجموعة من الألعاب الكلاسيكية مثل السلم والثعبان وأوراق الكوتشينة، أو "بلاى ستيشن"، للعب مع أفراد الأسرة والتخلص من الشعور بالملل.

ماكينة صناعة الكيك

في الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإغلاق، انتشر بين السيدات صناعة المخبوزات والحلوى والكيك بالمنزل، على الرغم من بقاء محلات المخبوزات مفتوحة، إلا أنهم مارسوا هواياتهم في المطبخ بابتكار طرق جديدة لصناعة الكيك والحلويات، فقد تكون ماكينة صناعة الكيك مفاجأة مبهجة لمعظم السيدات.

وسادة للعمل من المنزل

قد يلجأ البعض إلى العمل عن بعد في ظل تزايد أعداد الإصابة بكورونا وتزامن ذلك مع أعياد الكريسماس، ما يجعلهم يضطرون للجلوس لفترة طويلة حتى ينتهون من أعمالهم، ما يسبب بعض الآلام بالظهر والرقبة، فمن الممكن تقديم وسادة صغيرة كهدية لتثبيتها على الكرسي للمساعدة في تخفيف آلام الظهر، تعد الوسادة من أفضل المنافسين لأي قائمة هدايا لعام 2020.

المناديل الورقية

من الممكن شراء لفافة من المناديل الورقية، وتقديمها كهدية، فتوافرها بالبيوت أصبح كنزًا بالنسبة للأسرة، خاصة وأن عيد الكريسماس يتزامن مع فصل الشتاء وموسم نزلات البرد.