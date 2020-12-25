وصلة رقص بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين بعد نبأ ارتباطهما «فيديو وصور»

لايف ستايل

بفستان لامع، تجملت الفنانة هنا شيحة، خلال الاحتفال بعيد ميلادها في المنزل، بحضور مجموعة من أصدقائها، وسط ظهور محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، عقب أنباء عن ارتباطهما، وسط التزام الثنائي الصمت.

وتداول رواد موقع «إنستجرام»، مقطع فيديو لهنا شيحة، خلال احتضانها لمحمود شاهين، ورقصهما سويا على نغمات أغنية «انزل يا جميل في الساحة».

وظهرت الفنانة بفستان قصير أزرق اللون، الذي تميز بأنه لامع وغير منقوش، ومكشوف الظهر، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، تحمل بعض التموجات، فيما أطل «شاهين»، بقميص أبيض مفتوح، وسترة سوداء مع بنطلون قاتم اللون.

ومنذ تداول مقطع الفيديو، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك المادة المصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «لايقين على بعض بالرغم من فرق السن»، و«ناوين تعلنوا امتى؟»، و«إزاي مفيش كمامات ولا إجراءات احترازية خالص، المفروض تتعظي من كورونا اللي جاتلك».

يشار إلى أن الثنائي ظهرا سويا على «السجادة الحمراء» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أعقبه تضارب في تصريحات الفنانة إلهام شاهين بشأن ارتباطهما، حيث أكدت مؤخرا أن ما يجمعها صداقة قوية، مطالبة الجمهور بعدم التدخل في الحياة الشخصية للفنانين، وفقا لحديثها مع «الوطن».

ولاحظ الجمهور فارق العمر بينهما، حيث تكبره الفنانة بما يقارب الـ10 سنوات، وسبق لها الزواج مرتين، الأول منذ 10 سنوات، من فوزي العوامري، والد أبنائها، والثاني من الفنان أحمد فلوكس، لكنه لم يكتمل، فقد انفصلا سريعا في عام 2019.