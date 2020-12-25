طريقة عمل جاتوه دايت في المنزل

تعد حلوى الجاتوه من المأكولات ذات الشعبية الكبيرة، التي يتجنبها الكثيرون بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية، وتسببها في زيادة الوزن، دون علم بعضهم بإمكانية إعداد جاتوه دايت في المنزل.

وفيما يلي وصفة سهلة وإقتصادية لإعداد جاتوه دايت، على طريقة الشيف سالي فؤاد، خبيرة التغذية ومقدمة برنامج "حلو وحادق" على قناة "CBC".

مقادير جاتوه دايت

حليب

كاكاو خام

بكينج بودر

دقيق أبيض

زيت

سكر

فانيليا

ملح

طريقة تحضير جاتوه دايت

1- في البداية يجب خلط الحليب مع السكر داخل الخلاط الكهربائي.

2- إضافة الزيت والفانيليا على الخليط مع الاستمرار في مزجهم للحصول على قوام كريمي.

3- إضافة الكاكاو مع الاستمرار في التقليب داخل الخلاط الكهربائي.

4- فصل نصف كمية المزيج السابق في طبق منفصل لاستخدامه كصوص.

5- إضافة البيض للمزيج السابق، مع إضافة الدقيق بالتدريج.

6- إضافة البكينج بودر إلى المزيج السابق، مع التقليب.

7- وضع كافة المكونات الممزوجة في صينية مدهونة بالزيت.

7- ترك الجاتو في الفرن لمدة نصف ساعة، على درجة حرارة 180 درجة .

8- إضافة الصوص على سطح الكعكة بعد إخراجها من الفرن.