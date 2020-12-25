هاجر الجرواني أول فتاة تفوز بمنصب أمين عام مساعد اتحاد طلاب جامعة بنها

علاقات و مجتمع

تعد هاجر الجراوني أول فتاة تفوز بمنص الأمين المساعد لإتحاد طلاب جامعة بنها، وعقب إعلان فوزها أعربت «هاجر» عن شكرها لزملائها الذين إنتخبوها، مؤكدة أنها ستكون على قدر ثقتهم بها خلال المرحلة المقبلة.

كما أشادت بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى جامعات مصر، في ظل جائحة فيروس كورونا التي يمر بها العالم أجمع، مشيرة إلى أن الإنتخابات أُجريت في جو من النزاهة والشفافية وشهدت إقبالا من الطلاب، بما يعكس مدى حرصهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة ويدل على وعيهم.

وكانت جامعة بنها نظمت إنتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة وكلياتها، والتي أسفرت عن فوز الطالب محمد عاطف سعيد الرفاعي، من كلية الطب البشري، بمنصب أمين اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة هاجر وجدي الجرواني، بكلية الفنون التطبيقية، بمنصب الأمين العام المساعد للاتحاد.

وبذلك تعد الطالبة «هاجر»، أول طالبة تفوز بهذا المنصب في تاريخ جامعة بنها.

وكانت أُجريت إنتخابات الأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب جامعة بنها تحت إشراف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

ومن جانبه، قدم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، التهنئة لإتحاد طلاب الجامعة، مشيرا إلى أن طلاب جامعة بنها كانوا جادين في اختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات.

وأكد رئيس جامعة بنها، علي دعمهم كافة الأنشطة والمبادرات الطلابية. كما هنأ الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها، الطلاب الفائزين، مؤكدا على حرص الجامعة على إجراء الانتخابات بشكل نزيه.

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن الانتخابات شهدت إقبالاً من الطلاب ما يعكس وعيهم، ورغبتهم في المشاركة في اختيار من يمثلهم.