رغم اتهامها بالخيانة.. نيكول سعفان تنشر صورة جديدة من الاحتفال المثير للجدل

علاقات و مجتمع

على الرغم من الجدل الواسع، الذي أحدثته صورة تجمع المخرج طارق العريان بحبيبته الموديل نيكول سعفان عقب نشرها بمواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الأخيرة تجاهلت الإنتقادات وإتهامها بالخيانة، بنشر صورة جديدة من الحفل المثير للجدل، عبر خاصية «ستوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وجاء ظهور «نيكول» في الصورة بفستان أسود لامع من الساتان، والذي تميز بأنه غير منقوش، وبفتحة جانبية، مع مكياج سموكي وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، بصحبة مجموعة من صديقاتها التي تألقن بفساتين تنوعت بين الأسود والأحمر.

وعلقت الموديل الشابة، على صور الاحتفال الجديد باللغة الإنجليزية، قائلة: «ماري كريسمس.. عيد ميلاد مجيد».

أصالة تعلق على الظهور العلني لـ طارق العريان ونيكول سعفان

ويأتي ذلك، عقب نشر الفنانة السورية أصالة تعليق على صور طليقها طارق العريان، بالاحتفال نفسه، والذي جمع المخرج ونيكول سعفان، مع نسرين إمام، وعليا مرسي، قائلة: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».

وتابعت أصالة حديثها، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها .. الصورة مو عادية .. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».

نيكول سعفان تدافع عن نفسها

وفي السياق ذاته، دافعت الموديل نيكول سعفان عن نفسها، بتعليق على أحد المتابعين الذين هاجموا ارتباطها بطليق أصالة، عبر «إنستجرام»، قائلة: «اشكرك على كلماتك، لكن أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، وإن الطلاق حدث لأن طارق لم يكن سعيدا، فضلًا عن حدوث الكثير من المشكلات بينهما، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين».

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في مطلع السنة الجارية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».