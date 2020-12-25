حصاد 2020| شاهد أجمل إطلالات النجوم العائلية في "سنة كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحرص بعض النجوم ومشاهير المجتمع على مشاركة لحظاتهم السعيدة مع عائلاتهم، عن طريق التقاط صور تجمعهم بهم ونشرها على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مدار العام عاش بعض النجوم لحظات مميزة مع عائلاتهم شاركوها واهتم بها الجماهير، وقام "الخليج 365" برصد أبرز تلك الإطلالات.

- أحمد حلمي ومنى زكي وابنتهما لي لي

حضرالنجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكي مصطحبين معهما ابنتهما "لي لي" على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة الـ42، وذلك لحضور تكريم النجمة منى زكى بجائزة فاتن حمامة.

- عائلة فهمي

الكابلز الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، والفنان كريم فهمي وزوجته دانيا البنهاوي تألقوا خلال حضورهم افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وطلّت الفنانة هنا على الريد كاربيت بفستان طويل باييت لامع متعدد الألوان، ومزين بالتطريزات، وتميز بوجود فتحة عند منطقة الخصر، وفتحة ساق كبيرة، أما زوجها الفنان أحمد فهمي ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصًا باللون الأبيض، وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

أما دانيا البنهاوي زوجة الفنان كريم فهمي ارتدت فستان باللون البيبي بلو، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بأنه مفتوح عند منطقة الخصر، ويتميز بوجود فتحة ساق، أما زوجاه الفنان كريم فهمي ارتدى بدلة باللون الأسود من قماش المخمل، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته حذاء وربطة عنق باللون الأسود.

- إطلالة أنيقة لأحمد زاهر وعائلته

الفنان أحمد زاهر ظهر بإطلالة أنيقة وهو برفقة عائلته وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام"، ذلك أثناء استضافتهم ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس.

ولفت أحمد زاهر الأنظار لشده أناقته وأناقة بناته وزوجته "هدى زاهر"؛ إذ ظهر بإطلالة كلاسيكية عصرية، عكست مدى ذوقه الرفيع وحرصه الشديد على مواكبة أحدث صيحات الموضة باستمرار.

وتألقت هدى زاهر بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًاطويلًا مجسمًا، بأكمام طويلة مصممة من الدانتيل الناعم باللون الأسود وأكملت أناقتها ببعض المجوهرات الماسية الفاخرة.

- جدل ظهور غادة عادل مع ابنها الأكبر

الفنانة غادة عادل نشرت صورة في خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستجرام، وأدهشت جمهورها، حيث كانت تجمعها بنجلها الأكبر، حيث ظن البعض للوهلة الأولى بأن الصورة تجعها بصديق لها وليس ابنها الذي أصبح شاباً، وكتبت غادة عادل في تعليقها على الصورة التي جمعتها بابنها: "كل سنة وأنت طيب يا قلب أمك ربنا يحميك حبيبي ويسعد قلبك".

- أنغام في احتفال عيد ميلاد ابنها

النجمة أنغام، تحتفل عبر حساباتها المختلفة على منصات السوشيال ميديا، بعيد ميلاد ابنها عمر مجدى عارف، الذى يوافق يوم 3 أكتوبر، بنشر صور معه أمام البحر، خلال قضاء فترة إجازة الصيف.

وظهرت الفنانة أنغام بإطلالة صيفية جذابة تناسب مع أجواء الصيف والتواجد على الشاطىء، حيث كانت ترتدي فستانًا قصيرًا كب، منقوشًا برسومات أوراق الشجر ، مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الهادىء.

- أصالة وعائلتها

الفنانة أصالة نصري تشارك صورة عائلية مع أسرتها في حديقة منزلها، احتفالا بقدوم شهر رمضان، وقد ظهرت أصالة مرتدية عبائة باللون الأوفوايت وبعض الإكسسوارات البسيطة، التي تتناسب مع الأجواء الرمضانية.

- ياسمين صبري وأبوهشيمة

في أبريل 2020 احتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، فى أجواء بسيطة اقتصرت على العائلة، حيث نشر أبو هشيمة في صورًا من عقد القران، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ظهر الثنائي ممسكان بيد بعضهما البعض، وظهرت ياسمين مرتدية فستان من الساتان الأبيض بتصميم قصير، مزينًا بالشيفون بقصة v neck، مع تصفيفة شعر منسدل بتمويجه خفيفة من الأسفل، من دار الأزياء العالمية جيفنشي، بسعر 2327 دولار، أى ما يعادل 37 ألف و290 جنيه مصرى.

أما المكياج، فركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه صارخ، باللون الأحمر، وإكسسوارات ماسية مكونة من عقد على شكل ثعبان وسوار بتصميم ناعم، واعتمدت حذاء كلاسيكي كعب عالي بنفس لون الفستان، من دار Christian louboutin.