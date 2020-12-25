هذا ما يحدث للجسم إذا توقفت عن تناول الدهون لخسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عندما نبدأ نظامًا غذائيًا، غالبًا ما يكون أول شيء نريد التخلص منه هو الدهون، في حين أنه من الصحيح أن الدهون السيئة يمكن أن تجعلك تكتسب الوزن، إلا أن هناك أيضًا دهونًا صحية ضرورية لجسمك، ويمكن أن يؤثر تقليصها تمامًا على صحتك الجسدية والعقلية، وقد يؤدي إلى فشل جهودك لتحقيق الجسم الذي تحلم به.

وهنا نستعرض لكم ما تأثير الذي يحدث للجسم عن التوقف عن تناول الدهون، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- قد تشعر بالجوع:

قد تلاحظ أنك لست شبعانًا بعد الوجبات، وذلك لأن الدهون الغذائية الصحية هي عنصر غذائي أساسي نحتاجه في نظامنا الغذائي.

2- قد تسوء ذاكرتك:

إذا تخلصت من الدهون تمامًا، فقد تلاحظ أنك لست متيقظًا كالمعتاد، حيث تعمل الدهون الجيدة على تحسين صحة الدماغ، وقد ثبت أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك يمكن أن يساعد في تعزيز ذاكرتك، ويرتبط استهلاك كمية كافية من الدهون بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

3- تعرض قلبك للخطر:

هناك العديد من الفوائد التي تعود على قلبك من تناول الدهون الصحية، حيث يمكن أن يقلل النظام الغذائي الغني بالدهون الجيدة من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وأظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون كل يوم لديهم فرصة أقل بنسبة 15٪ للإصابة بأي نوع من أمراض القلب.

4- يمكنك زيادة الوزن:

عندما تتبع نظامًا غذائيًا قليل الدسم، فإنك تمنع جسمك من حرق الدهون، وأظهرت دراسة أن بعض الدهون الصحية، مثل الدهون الموجودة في اللوز، قد تحسن عملية التمثيل الغذائي لديك.

5- سيكون من الصعب بناء العضلات:

يمكن أن يساعدك تناول الدهون الجيدة وممارسة الرياضة بانتظام في بناء العضلات، ويمكن للدهون أيضًا أن تزيد من تركيز البروتين في جسمك والذي بدوره سيساعد جسمك على التعافي بشكل أسرع بعد التمرين المكثف.

6- قد يضعف جهاز المناعة لديك:

الأحماض الدهنية ضرورية لحماية جهاز المناعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الفيتامينات تمتص بشكل أفضل عند تناولها مع الدهون، وإذا كنت ستتخلص من الدهون الجيدة من نظامك الغذائي، فقد تمنع جسمك من الحصول على ما يكفي من الفيتامينات.