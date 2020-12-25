موديلات بوت أسود من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - لا تخلو خزانة كل سيدة تعشق الموضة من البوت الاسود الذي يزينّ اطلالاتها الشتوية.

تعرفي الى طريقة تنسيق البوت الأسود من وحي اطلالات النجمات.



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البوت الأسود الطويل

درة





برزت صيحة البوت الأسود الطويل بقوة هذا الموسم، وهو البوت الذي يتعدى الركبتين Over The Knee Boots، وقد اعتمدته بعض النجمات في إطلالات جذابة وعصرية.



اختارت مايا دياب البوت الأسود الجلد مع تنورة جلد قصيرة وسترة جلدية في إطلالة مفعمة بالأنوثة.



كذلك اعتمدت درة البوت الأسود الشمواه مع فستان شمواه قصير مزين بالشراشيب الذهبي.

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البوت الأسود القصير

البوت القصير من وحي نانسي عجرم



أيضاً ظهرت مجموعة من النجمات بالبوت الأسود القصير ومتوسط الطول.



اختارت نجوى كرم البوت الجلد مع سروال جلد أحمر بنقشات جلد النمر وقميص أسود.



كما اعتمدت نانسي عجرم البوت الأسود القصير مع الفستان القصير المزين بنقشات ملونة.



وفي إطلالة أخرى، نسقت نانسي البوت الجلد الأسود مع سروال جلد ضيق وكنزة برّاقة.



وارتدت نوال الزغبي البوت الأسود الشمواه مع سروال أسود لامع والبلوفر الرمادي.



ونسقت نسرين طافش البوت الجلد الأسود بالأربطة مع جمبسوت جلد أسود.



كما ظهرت نسرين طافش بالبوت الأسود القصير مع فستان قصير منفوش وجوارب شفافة.



والآن أصبح أمامك العديد من الخيارات لتنسيق البوت الأسود مع الأزياء المختلفة في الشتاء بوحي من أشهر النجمات.



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