كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - تُعد العباية السوداء من القطع الأساسية داخل خزانة الفتيات العربيات في منطقة الخليج، حيث يتم اعتمادها بشكل دائم في مختلف الإطلالات، سواء خلال أوقات النهار أو في الخروجات المسائية.

وتختلف تصميمات العباية السوداء وتطريزاتها، بحسب القماش المُستخدم في تصميمها، كما تختلف طريقة وتوقيت ارتدائها، وأسلوب تنسيقها.

وفي السطور التالية، ستتعرفين إلى طريقة تنسيق العباية السوداء من وحي مدونات الموضة:

العباية السوداء من وحي مدونات الموضة

عباية سوداء مطرزة بالخرز والفرو من خولة المراغي

في إطلالة نهارية أنيقة، نسقت مدونة الموضة خولة المراغي عباية سوداء مفتوحة مُصممة من الشامواه، مع أكمام ذات أطراف مُطرزة باللؤلؤ الأسود مع الفرو.

ونسقت خولة المراغي مع هذه العباية الأنيقة، فستاناً باللون الأسود، مع إيشارب باللون الأسود، ونظارة كبيرة ذات عدسات سوداء وإطار بني اللون.

عباية سوداء شامواه من حوراء الفارسي

نسقت مدونة الموضة حوراء الفارسي العباية الشتوية السوداء بطريقة عصرية وأنيقة، حيث اعتمدت عباية من الشامواه الأسود المُطرزة بالخيوط ذات اللون البيج على شكل ريش الطيور، ونسقت معها حقيبة يد صغيرة باللون البيج، وحذاء مفتوحاً باللون الأسود.

واعتمدت حوراء الفارسي مع هذه العباية الأنيقة، إيشارباً من الحرير الأسود ذي حروف باللون البيج، ونظارة شمسية ذات عدسات سوداء كبيرة.

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عباية سوداء من نجود بنت مشعل

نسقت مدونة الموضة نجود بنت مشعل العباية السوداء بشكل عصري وأنيق، حيث اعتمدت عباية سوداء مُطرزة بالخيوط البيضاء على شكل مربعات ومستطيلات كبيرة الحجم، ونسقت معها إيشارباً أسود من الحرير، مع حقيبة كتف جلدية تجمع بين اللونين البني والأزرق الداكن.



عباية سوداء من نوف التميمي

في إطلالة أنيقة وجذابة، نسقت مدونة الموضة نوف التميمي العباية السوداء بشكل عصري، حيث اعتمدت عباية سوداء بتصميم الكشكش على الصدر والخصر والساقين بطول منتصف العباية، ونسقت معها حذاءً أنيقاً باللون الأسود المُطرز بالخرز الأبيض.

واعتمدت نوف التميمي مع هذه العباية حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض، مع إيشارب أسود ونظارة شمسية ذات عدسات كبيرة.



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