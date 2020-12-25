موديلات عبايات عصرية مستوحاة من فاطمة الأنصاري في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - فاطمة الأنصاري، ناشطة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمتلك شعبية واسعة خليجيًّا، وهي من الفتيات اللواتي لا يتخلَّيْنَ عن العبايات في مظهرهن اليومي، ولأنها تحرص على اعتماد أفضل الموديلات وتشاركها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فسنلهمك -عزيزتي- من خياراتها في عام ٢٠٢٠ عدة تصميمات للعبايات، فاستوحي من خياراتها لهذا العام بعض الأفكار.



عبايات أحادية اللون من فاطمة الأنصاري

عبايات احادية اللون من فاطمة الانصاري



تفضِّل الكثيرات من الفتيات اختيارَ العبايات ذات الألوان الأحادية في مظهرهن اليومي، وذلك باعتماد الألوان المفضلة لهن وتزيينها بالإكسسوارات المختلفة، لذا ارتدَتْ فاطمة الأنصاري عباية بدرجة الأزرق النيلي مع أزياء وحقيبة باللون الأسود، وجمَّلت مظهرها بنظارات شمسية سوداء وإسورة ذهبية عريضة لخيار شبابي أنيق، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية بيضاء ناعمة زينتها بقلادة طويلة ذهبية، واعتمدت عده أساور وخواتم باللون الذهبي لتكمل جمال مظهرها، كما أطلت بعباية بدرجة الأحمر العنابي المزين بقماش مطبع وياقة مميزة، مع مكياج بدرجات اللون البني والأحمر.

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موديلات العبايات المطرزة

العبايات المطرزة



تميل فاطمة الأنصاري إلى خيارات العبايات المطرزة بالألوان المختلفة والمواكبة لخطوط الموضة، ومنها اختارت عباية مزينة باللون الأزرق والأصفر والأحمر والأسود بطبقات بسيطة وناعمة وأكملت هذه الإطلالة بحجاب أسود؛ حتى لا تصبح إطلالاتها مبالغًا بها، وفي الإطلالة الثانية نسقت عباية بيضاء فضفافة مطبعة باللون الأسود مع إطلالة باللون الأسود، واعتمدت طلاء الشفاه الأحمر للمسة كلاسيكية، كما تأنقت بعباية صفراء خفيفة مزينة في أطراف الأكمام بقماش زيتي مزين بطبعات ملونة، وأكملت مظهرها بحجاب زيتي مطبع، وتجملت بعباية سوداء مطبعة باللون الأبيض والبني في الأطراف لخيار حيادي ناعم، وتزينت بعباية بيضاء مطبعة في الأطراف بالزهور الزرقاء لخيار شبابي ناعم، وفي الإطلالة الأخيرة ارتدَتْ عباية سوداء مزينة باللون الأصفر المزين بزهور كحلية لأناقة عصرية.

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