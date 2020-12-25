مادلين طبر عن تدخلها لصلح الهضبة ودينا الشربيني: «الموضوع خد أكبر من حجمه»

علاقات و مجتمع

أنباء عدة تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول تدخل العديد من الفنانين والإعلاميين للصلح بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وجاء من بينهم الممثلة والمذيعة مادلين طبر، وذلك على آثر انفصال الثنائي بعد قصة حب استمرت قربة الـ3 سنوات، والتي انتهت بخلافات عدة ، ترتب عليها ترك دينا منزل الزوجية.

مادلين: لا أرغب في الحديث عن الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني

وقالت «مادلين»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها لا ترغب في الحديث عن ذلك الأمر مرة آخرى، بعد تعليقها على الإنفصال، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، حيث قالت حينها: «عارفة أنه صعب جدا لو هو عمل زواج وارتباط شرعي هيكلفه نصف ثروته، لأنه طبعا زوجته زينة عاشور ست عظيمة وأنا بحترمها أوي، لكن هو ده القانون الإنجليزي»، واصفة الوضع حالي بينهما بـ«الموقف الصعب».

وتعليقا على تصريحها السابق قالت: «الموضوع أخد أكبر من حجمه، أنا اتسألت وقولت رأيي، ومكنتش متوقعة الضجة دي كلها»، مفضلة عدم الحديث عن ذلك الأمر مرة أخرى.

وفي سياق متصل، نفى مصدر مقرب تدخل الفنانة مادلين طبر في الأزمة الأخيرة بين عمرو دياب ودينا الشربيني.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وخلال الأسابيع الماضية، تم تداول أنباء حول إنفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط تأكيد مصادر لـ«الوطن» ذلك الأمر، مشيرين إلى نشوب عدة مشاجرات بينهما، ما ترتب عليه مغادرة «دينا» منزل الزوجية.

وذكر المصدر، أن تلك المشادات بدأت في مدينة الساحل الشمالي، بحضور عدد من الأصدقاء المشتركين، أما المشاجرة الثانية، وقعت في مدينة الجونة، دون الكشف عن تفاصيلها، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ورغم تلك الأنباء المتداولة في الصحف المصرية والعربية ، إلا أن إنفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، إلا أن الطرفين ما زالوا محتفظين بعدم الرد حتى الآن.