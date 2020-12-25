طريقة عمل فتة شاروما

كتب: هن - 04:51 م | الجمعة 25 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل فتة شاورما، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة» ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل فتة شاورما صدور دجاج فيليه خلطة الشاورما زيت ملح فلفل أسود أرز بسمتي كاري كركم مرقة دجاج ورق لورا زبادي طحينة ثوم كمون ناعم مايونيز خبز شامي محمص طريقة عمل فتة شاورما أرز بسمتي ثم يضاف الأرز ويغطى حتى تمام الطهي يشوح ثوم في زيت حتى يحمر ثم يضاف للأرز يتبل الدجاج بخلطة شاورما وخل وماء وزيت ثم تشوح الشاورما في زيت على النار حتى تمام السواء تخلط الطحينة بالماء وخل يغرف الأرز في طبق التقديم مع الشاورما ويقدم مع الطحينة وخبز شامي وزبادي

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