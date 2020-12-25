15 معلومة عن إيناس الدغيدي: تمنت الزواج من نجلاء فتحي ورحبت بإخراج أفلام جنسية

علاقات و مجتمع

انضمت المخرجة إيناس الدغيدي، لقائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من الوسط الفني، بعدما ثبتت إيجابية المسحة الخاصة بها، التي أجرتها فور ظهور الأعراض عليها، قبل أن تؤكد الفنانة إلهام شاهين، أن حالة صديقتها إيناس الدغيدي، مستقرة ومطمئنة، متمنية لها الشفاء.

أبرز المعلومات عن المخرجة إيناس الدغيدي

- قادتها الصدفة إلى الالتحاق بمعهد السينما، بعد فشلها في الثانوية العامة، وتخصصت بقسم الإنتاج.

- تدربت في الصف الثالث لها في المعهد العالي للسينما، مع صلاح أبو سيف، وكمال الشيخ.

- عملت كمساعد مخرج في عدة أفلام، كان أبرزها «أفواه وأرانب»، عام 1977.

- أخرجت أول أفلامها «عفوًا أيها القانون» في عام 1985، ثم أخرجت أفلامًا روائيةً طويلةً كانت من أنجح الأفلام.

- من أبرز أعمالها أيضًا كمخرجة «لحم رخيص»، «دانتيلا»، «استاكوزا».

- ساهمت أيضًا في تأليف بعض الأعمال، كان من بينها فيلم «مذكرات مراهقة» من بطولة الفنانة هند صبري.

- قدمت برنامج «شيخ الحارة»، بعد طلب من الخبير الإعلامي طارق نور، إذ وافقت على العرض، لأنها تحب العمل معه، كما أنه صديق زوجها الراحل.

- تزوجت من دكتور الأسنان نبيل معوض، الذي أعلن إسلامه قبل زواجهما، وانفصلا بعد 30 سنة من الزواج.

- أنجبت ابنتها الوحيدة «حبيبة».

- عرفت بتصريحاتها ومواقفها المثيرة للجدل، كان أبرزها هو رفضها الدائم للحجاب، فكانت إجابتها على أحد الأسئلة الخاصة بالحجاب: «يا رب ما تكتبها عليا».

- من تصريحات المثيرة أيضًا، رأيها أن الجنس قبل الزواج حلال، جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج «100 سؤال»، على قناة «الحياة»، إذ رأت أن المساكنة بين الرجل والمرأة بمقومات محترمة، وممارسة الجنس قبل الزواج «حلال» إذا ارتضيا ذلك، فالورقة مجرد إثبات للحقوق.

- أعربت عن استعدادها لإخراج أفلام جنسية عالمية.

- اتهمت بـ«الشذوذ الجنسي»، لكنها نفت تلك الاتهامات، خلال خلال لقائها ببرنامج «100 سؤال»، على قناة «الحياة»: «أنا لو شاذة جنسيا هقول ومش هتكسف».

- تمنت الزواج من نجلاء فتحي، لو كانت رجلًا، وذلك ردًا على سؤال افتراضي، وجه إليها في برنامج «100 سؤال»، على قناة «الحياة».

- اختيرت رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط في الدورة الـ36 الماضية.