القصة الكاملة لـ«غضب» أصالة من طارق العريان وصورة «الخيانة»

علاقات و مجتمع

نشرت نسرين إمام، أمس الأول، صورة لها مع عليا مرسي، وطارق العريان، وحبيبته نيكول سعفان، عبر خاصية «استوري»، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما أشعل غضب أصالة، التي تبين أنها لم تتجاوز بعد فقدان زوجها الذي عاشت معه سنين طويلة، وأنجبت منه طفليها التوأم علي وآدم.

صورة قهرت أصالة

كتبت أصالة تعليق مطول على تلك الصورة، لتؤكد شعورها بالظلم والخذلان، خاصة بعدما «خانها» طليقها طارق العريان، بحسب قولها، وارتباطه بالموديل السورية نيكول سعفان، وظهورهما معا لأول مرة منذ طلاقها مطلع العام الجاري.

وكتبت أصالة في تعليقها على الصورة التي جمعت طارق العريان، ونيكول سعفان، مع نسرين إمام، وعليا مرسي: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».

وأكملت: «الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».

دعم شام الذهبي لأمها أصالة

طريقتان قدمت من خلالها شام الذهبي، دعمها لوالدتها الفنانة أصالة نصري، الأولى بكتابة تعليق على الصورة التي نشرتها أصالة، توضح أنها ستظل دوما بجانبها ومعها وإنها تستحق الأفضل دوما: «أنا بعرف قديش الألم كان كبير، والخيانة قاسية، ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط أقسا! يا أنقي وأعظم ست شفتها بالحياة! أنت مثال لكل مرأة تجاوزت محن كتير بالحياة، لتكون أقوى وتلمع، وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيره تجاوزتها!».

وأضافت شام: «الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صادمة إلنا كلنا، بس رح تعدي ونكون أقوا! أنا فخورة فيكي لأنك إنسانة، حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية! عبري يا دنيتنا كلنا وماتخافي على زعلنا، أنا معك للموت، وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها!».

ثم نشرت شام الذهبي، بعد ذلك عبر حسابها على «إنستجرام» صورة قديمة للعائلة كاملة مع طارق العريان، توضح إنه كان جزءا منهم، لأنه كان زوج والدتها، بينما اختلفت الأمور في الوقت الحالي بعد تطليقها وخطبته لأخرى.

السيدات منقسمات حول رد فعل أصالة

الفتيات والسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا منقمسات حول رد فعل أصالة، بينهن من رآها قوية وتستطيع التحكم في مشاعرها وإظهارها، وبعضهم رآها ضعيفة، وأنها كان يجب أن تتحلى بالصبر، ولا تظهر مشاعرها بتلك الطريقة أمام الجميع، كي تظل هي القدوة، ولا تنكسر أو يشمت فيها أحد، خاصة من اتهمتهم بالخيانة.

هالة العتال تدافع عن العريان ضد أصالة

هالة العتال الزوجة السابقة لطارق العريان، كانت أول من دعم المخرج الكبير ضد الفنانة أًصالة، معتبرة ما حدث منها بمثابة التشهير، وأنها يجب أن تكف عن ذلك، إذ كتبت العتال عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»: «دي أول مره ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العايلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش حقدر أقول تفاصيل».

وواصلت: «طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي ولا حنون زي ما أنتي دلوقتي، الجواز والحب والعشرة فيهم تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معه ليه لحد دلوقت».

واختتمت الزوجة الأولى لطارق العريان: «أرجوكي كفاية في أولاد، وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمرار ليكم ،وربنا يشهد عليه بس ده نصيب، والأهم دلوقتي الأولاد، كفايه تشهير في طارق، هو مش خاين وأنتي عارفة ده كويس جدا، والأهم من الراجل دلوقتي الأولاد، بس بلاش نشوة الصورة، هو حر وأنتي عيشتي معاه 13 سنة، وأنا عشت 10 سنين، ومعملتش أي حاجة من دي عمري، لأن الأهم كان ابني مش أنا، أرجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وأنتي عارفة ده كويس».

رد فعل خطيبة طارق العريان

ردت خطيبة طارق العريان على الجدل المثار حول علاقتها به، عبر تعليق على أحد منشوراتها على «إنستجرام»، أوضحت إنها لم تكن على علاقة به أثناء زواجه، وأن طارق لم يخن أصالة معها، بل ما حدث كان نتيجة خلافات كبيرة بينهما، ولم يعد طارق العريان سعيدا معها في نهاية الزواج، بالإضافة إلى المشكلات وهو ما أدى للطلاق في نهاية الأمر.

صمت طارق العريان

في الوقت الذي تشتعل فيه كل الأطراف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين الهجوم والدفاع والدعم، يستمر المخرج طارق العريان، ملتزما الصمت التام، ولا ينشر أي شيء يخص حياته الشخصية عبر السوشيال ميديا، متجنبا الجدل المثار حوله وخطبته، وخيانته لأصالة.