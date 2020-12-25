أصالة وطارق العريان vs غادة عادل مجدي الهواري: الطلاق «ملوش كتالوج»

علاقات و مجتمع

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتجه الاهتمام إلى الحديث عن المطربة أصالة والفنانة غادة عادل، بعدما مثلتا نماذجين مختلفين في التعامل مع الأزواج بعد الطلاق، إذ أعادت الأولى إحياء أزمتها مع طليقها من جديد، بينما احتفلت الأخرى مع طليقها بعيد ميلادها، لتمثل النموذج الإيجابي في تعامل الزوجين بعد الانفصل.

أصالة وطارق العريان

قبل قرابة اليومين، جاء الظهور الأول للمخرج طارق العريان والموديل السورية نيكول سعفان، سويًا في إحدى حفلات الكريسماس، بعد أخبار عن ارتباطهما عاطفيا، لكن لم يمض الموقف مرور الكرام على الفنانة أصالة، التي أعادت أزمة طلاقهما من جديد، وفتحت الحديث حولها بطريقة أثارت ردود فعل متباينة بين التعاطف والانتقاد والغضب.

مشاعر الحزن والغضب الشديد، سيطرت على أصالة، بسبب صورة طليقها طارق العريان، مع نيكول سعفان، عبرت عنها بكلمات مشحونة بانفعالات مرتبكة، كتبتها على الصورة التي أعادت نشرها عبر صفحتها على «إنستجرام»: «الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».

قوبلت كلمات أصالة، بحالة واسعة من التعاطف معها، خصوصا من قبل أسرتها وأصدقائها وقطاع كبير من جمهورها ومحبيها، معبرين عن غضبهم من ارتباط طليقها بالموديل نيكول سعفان، في حين واجه الموقف المحطين والمقربين من طارق العريان، بإعلان دعمه له.

غادة عادل ومجدي الهواري

لم تمر 24 ساعة، على أزمة أصالة والعريان، حتى تفاجأ جمهور السوشيال ميديا، بنموذج مغاير تماما، جسده المخرج مجدي الهواري، عكس من خلاله العلاقة الطيبة التي جمعته بطليقته الفنانة غادة عادل، حين قرر الاحتفال معها بعيد ميلادها، إذ ظهر الثنائي في صورة تجمعهما سويًا أمام كعكة عيد الميلاد، وبعض الألعاب وبوكيه ورد باللون الأحمر كبير.

ونشر «الهواري» صورته مع مجدي غادة عادل، عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «كل سنة وأنتي طيبة، وعيد كريسماس سعيد، كبرنا التورتة علشان الناس اللي كانت زعلانة، كل سنة وأنتم وإحنا معاكم طيبين، احترمنا لكل اللحظات من احترمنا لبعض ومن احترمنا ليكم».

ورغم طلاق الفنانة غادة عادل، من المخرج مجدي الهواري، إلا أن العلاقة بينهما ما زالت طيبة، ففي لقاء تلفزيوني، قالت غادة: «خدنا وقت على ما عرفنا نبقى أصحاب، والعشرة متهونش على حد»، وتحدثت عن دوره ومساعدته لها في مشوارها الفني الطويل، إذ كان أول من يشجعها دومًا، فضلا عن أنه كان يحثها على الاستمرار في المجال الفني.

وأكدت غادة عادل، إن الهواري، يؤمن بموهبتها، مضيفة أنها فخورة جدا بعائلتها التي كونتها في وقت مبكر: «كويس أني اتجوزت وأنا صغيرة، وكنت قد المسؤولية، وأسرتي كمان كانت شايلاني، ومجدي كان بيخاف عليا أوي».

وتابعت: «مجدي هو رفيق رحلتي، وأبو ولادي، وصديقي وصاحبي وكل حاجة، وعلاقتنا ممتازة، خدنا وقت، لكن بينا عشرة وذكريات وسنين والعشرة متهونش على حد، مجدي له دور كبير في حياتي».