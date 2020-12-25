"الصحة" تكشف رابط تسجيل الحصول على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريِّم: أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن شحنة لقاح سينوفارم الصيني التي تم استلامها، الأسبوع الماضي، لن تكون الأخيرة، حيث تم الاتفاق على شحنات أخرى، سوف تصل لمصر تباعًا، وتم اعتماده في 3 دول، بعد إجراء 6 تجارب عليه، ويتم تسجيله من خلال رابط حددته وزارة الصحة.

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