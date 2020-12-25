دراسة جديدة: الحوامل المصابات بـ"كورونا" لا ينقلن العدوى للأجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية أن النساء الحوامل المصابات بكورونا، خلال الثلث الثالث من الحمل، لا ينقلن العدوى إلى الأجنة وأطفالهن حديثي الولادة.

وأشارت الدراسة التي نقلها موقع "indiatimes"، والتي مولتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، إلى أن 127 امرأة حامل تم إدخالهن إلى مستشفيات بوسطن خلال ربيع عام 2020، من بين 64 امرأة حامل ثبتت إصابتهم بالفيروس، لم تظهر إصابة أي مولود جديد بالفيروس .

وأشار الموقع إلى أن نتائج الدراسة تقتصر على النساء في الثلث الثالث من الحمل لأن البيانات الخاصة بالنساء المصابات خلال الثلث الأول والثاني من الحمل لا تزال تُجمع وتُقيَّم.

وقالت الدكتورة ديانا بيانكي، مدير المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية في واشنطن إن: "الدراسة تقدم بعض الطمأنينة على أن العدوى بكورونا، خلال الثلث الأخير من الحمل من غير المرجح أن تنتقل عبر المشيمة إلى الأجنة ولكن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحث من أجل تأكيد النتيجة".

واقترح الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في تحسين رعاية النساء الحوامل المصابات بـ Covid-19 وحديثي الولادة ، بالإضافة إلى توفير معلومات للمساعدة في تطوير استراتيجيات جديدة لتطعيم النساء الحوامل.