كيف تألّقت هيفاء وهبي بالقبّعة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:34 مساءً - خلال إحدى الجلسات التصويرية التي قامت بها مؤخراً، تألقت هيفاء وهبي بمساعدة خبير الأزياء العالمي وليام كارنيمولا، بثلاث قبعات: الأولى قبعة سوداء من القش، قبعة sailor hat سوداء، والأخيرة أكسسوار من الريش.



كيف نرتديها؟

هيفاء وهبي



ترتدي هيفاء وهبي قبعات القش الكبيرة على البحر أو مع ثياب أنيقة كتايير كلاسيكي.

ولكن كيف ترتدي قبعة البحارة؟

القبعة أكسسوار معروف لدى البحارة ترتديها النساء:

١- مع ازياء من الدنيم كالسراويل والقمصان المكتوب عليها أو تلك التي تجسد صورا كرتونية معبرة.

٢- ويمكنك أن تختاري ارتداءها مع الشورتات الجلدية التي ننسقها مع قميص أبيض وسترة بلايز ضيقة.

٣- مع البدلات العسكرية الطراز ذات الياقة العالية. ويمكن كسر هذا الزي بحذاء ستيليتو لكسر الطابع الرجولي.

٤- يمكنك ارتداء هذه القبعة مع تنورة مزدانة بالتكسيرات وpullover قصير واسع.

٥- يمكنك اختيار القميص الأبيض وسترة الجيليه الخالية من الأكمام مع سروال جلدي.

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من هم أشهر مصممي القبعات في العالم؟

هيفاء وهبي



بالنسبة للسيدات هناك من برعوا في تصميم قبعات نسائية مثل ميزون ميشال التي صممت لهذا الموسم قبعات البحارة المصنوعة من التويد.

فيليب ترايسي الدار التي اشتهرت بتصميم قبعات واكسسوارات وأغطية الرأس من الساتان والتول والأورغنزا، المزدانة بالريش أو التول أو التطريز اليدوي. ولا ننسى المصممة يوجيني كيم التي برعت بتصميم قبعات من القش مزدانة بالشباك او بالتول او مطرزة بالأحرف والرسوم.

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