أجمل موديلات معاطف مع أحزمة موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:34 مساءً - في موسم الشتاء، يضيف المعطف الطويل أناقة على الاطلالات الشتوية ويجعلها أكثر تألقاً.

شاهدي أحدث صيحات الموضة الرائجة وأجمل صور معاطف مع احزمة موضة شتاء 2021 من توقيع أشهر الماركات.



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قدمت ماركة فندي Fendi معاطف مع احزمة بتصاميم تجمع بين الرقي والعصرية.





أحببنا إطلالة العارضة بيلا حديد بالمعطف الجلد الأسود مع حزام الحبل المزدوج الذي يتدلى منه تعليقات صغيرة ملونة.





كما قدمت الماركة المعطف الرمادي بقماش الصوف مع حزام قماش يتدلى منه تعليقة الحقيبة متناهية الصغر.

معطف جيل ساندر Jil Sander Jil Sander

ومع المعطف الأسود الطويل، ارتدت عارضة أزياء جيل ساندر Jil Sander حزام أسود رفيع بتصميم بسيط وناعم يبرز أنوثة المرأة وخصرها النحيل.





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​ معطف ماكس مارا Max Mara

Max Mara

تصميم عصري وأنيق يمنح المرأة الدفء وهو المعطف الفرو الطويل مع حزام الحبل الأسود من توقيع ماكس مارا Max Mara.







​ معاطف ميو ميو Miu Miu MIU MIU



نسقت عارضات أزياء ميو ميو Miu Miu المعاطف الطويلة مع الفساتين الماكسي، وارتدت العارضات المعاطف مفتوحة قليلاً لتبرز الفساتين مع حزام يلتف حولها.



معطف برادا Prada Prada

بقماش الفرو الدافىء، قدمت ماركة برادا Prada معطف فخم باللون البني يناسب أجواء البرودة في الشتاء، وارتدت العارضة الحزام الأحمر مع المعطف.







​ معطف فالنتينو Valentino Valentino

أيضاً قدمت ماركة فالنتينو Valentino الحزام الجلد الذي يتألف من أشرطة مع المعطف الأسود الطويل.



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