أبرز إطلالات النجمات الحوامل في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:34 مساءً - تبحث الكثيرات من السيدات الحوامل على إطلالات تجعلهن يظهرن في شكل أنيق وجذاب، فكونكِ حاملًا لا يعني أن تتخلي عن أناقتك، سواء بالفساتين المختلفة أو بالأزياء الكاجوال. ومن وحي إنستجرام النجمات رصدنا لكِ أبرز موديلات الأزياء من موضة ٢٠٢٠.



الفساتين السوداء للحوامل من دنيا بطمة

الفساتين السوداء للحوامل من دنيا بطمة



نشرت المغنية المغربية دنيا بطمة الكثير من الصور لها في فترة حملها بطفلتها الثانية على موقع إنستجرام، حيث يتابعها عليه أكثر من ٦ ملايين متابع، ومن إطلالاتها اعتمدت الفساتين السوداء بمختلف تصميماتها، ومنها ارتدت فستانًا قصيرًا أسود مزينًا بأكمام شفافة ومنفوخة، وزينت مظهرها بحذاء من اللؤلؤ وحقيبة بيضاء مصممة بطبعات الأشجار الخضراء لخيار صيفي مناسب للشابات، وظهرت في الإطلالة الثانية بفستان أسود طويل مزين بطبعات الزهور لخيار يومي مريح، كما أطلت بفستان أسود ميدي مزين بحزام أسود من الجلد الرفيع، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأخضر والأحمر لزي مميز وبسيط.

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إطلالات ناعمة ومميزة من روان بن حسين

إطلالات ناعمة ومميزة من روان بن حسين



شاركت مدونة الموضة الكويتية روان بن حسين مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عدةَ صور لمظهرها أثناء الحمل، ومن وحي حسابها على إنستجرام، والذي يتابعها عليه أكثر من ٥ ملايين شخص، استوحينا لكنّ أبرز إطلالاتها الراقية والمناسبة للمرأة الخليجية؛ حيث تأنقت بفستان بدرجة داكنة من الأخضر المصمم بعدة طبقات شفافة والمزين بحزام من المخمل للخصر وبزهور ذهبية في المنطقة العلوية، ولجأت في هذه الإطلالة للمكياج القوي المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر مع تسريحة الشعر المرفوع، واختارت في الإطلالة الثانية فستانًا كحليًّا واسعًا مصممًا بأكمام منفوخة ومزينًا باللمعة لخيار بسيط وأنيق، وفي إطلالة كاجوال نسقت بلوڤر زهريًّا مزينًا بكتابات مختلفة مع تنورة بدرجة داكنة من الزهري، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض رياضي وحقيبة حمراء.

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فساتين عصرية للحوامل من عبير سندر

فساتين عصرية للحوامل من عبير سندر



عبير سندر، مدونة جمال وعارضة أزياء سعودية، يتابعها على إنستجرام أكثر من ٥٧٠ ألف متابع، تميزت خلال فترة حملها بارتداء فساتين عصرية مناسبة لقوامها ولشخصيتها، ومن أبرز إطلالاتها تألقت بفستان بنفسجي من القطن الضيق مع معطف أسود مزين بنقط مفرغة لخيار يومي ناعم، وتزينت في إطلالة أخرى بفستان أصفر من الساتان المزين بحزام وقصة واسعة لخيار عصري مناسب للفتيات ذوات البشرة الداكنة، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ فستانًا بدرجة فاتحة من الأصفر المزين برقبة عالية وحزام وإسورة عصريَّيْن باللون الذهبي، كما ظهرت بفستان زهري مصمم بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف، وزُين بطيات عصرية مختلفة لمظهر أنثوي جذاب.



خيارات كاجوال للحوامل من نجود الرميحي

خيارات كاجوال للحوامل من نجود الرميحي



تفضِّل مدونة الموضة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي نجود الرميحي مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها، حيث أعلنت حملها وشاركت متابعيها على إنستجرام بعضًا من إطلالاتها المختلفة، حيث يتابعها عليه أكثر من ٣٧٠ ألف شخص، ولأنها تميل للأزياء الكاجوال فقد أطلت بفستان بني محتشم مزين بخطوط صوفية طولية مع إكسسوارات ناعمة باللون الأخضر لتمنحها لمسة عصرية، وفي خيار عملي تأنقت ببلوزة بيضاء مع أفرول جينز، ورفعت شعرها بذيل الحصان للمسة شبابية أنيقة.



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