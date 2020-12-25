هل وصلنا إلى الذروة؟.. طبيب يكشف سيناريو الموجة الثانية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في الوقت الذي شددت فيه الحكومة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، تداولت أحاديث كثيرة عن وصول مصر إلى الذروة، خاصة بعد تسجيل وزارة الصحة والسكان أمس الخميس 1021 حالة إصابة ووفاة 51، فخلال الفترة الأخيرة لوحظ تضاعف أعداد الإصابة.

ما هي الذروة؟

وأوضح الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، في حوار نشره "الخليج 365"، أن الذروة تكون بعدم وجود طاقة استيعابية للمستشفيات للتعامل مع حالات الإصابة، سواء كانت الرعايات أو الأقسام الداخلية، كذلك وجود زيادة في أعداد الإصابات على مدار الأسبوع مع زيادة كبيرة في أعداد الوفيات.

سيناريو ذروة الموجة الثانية

ومن جهته يؤكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أننا بالفعل ومنذ النصف الثاني من شهر ديسمبر وصلنا إلى ذروة الوباء، مشيرًا إلى أن تلك الذروة ستستمر حتى نهاية شهر يناير القادم.

وأضاف عنان لـ"الخليج 365" أن منحنى الإصابات بعد شهر يناير سيتسطح مثلما حدث مع الموجة الأولى، فالإصابات لن تزيد الزيادة الموجودة حاليًا، ومنذ شهر مايو سيتم كسر هذا المنحنى ليصبح غير موجود.

وحول ذروة تلك الموجة من الوباء يوضح أن الذروة مصطلح إحصائي، بينما الموجة هي ارتفاع المنحنى ليأخذ شكل الجرس، فنهايته تكون الذروة، بينما قبل الدخول إلى أول نقطة له تكون بداية الذروة، إلى أن نحصل على أعلى نقطة، ومن بعدها تقل أعداد الإصابات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تلك هي الحركة التي كان عليها المنحنى خلال الموجة الأولى للفيروس.

وشدد عنان على أن هناك تأثير كبير لارتداء الكمامات على انتهاء تلك الموجة، فاعتماد الفعال منها بنسبة 50% يمنع ما بين 17 إلى 45% من الوفيات لمدة شهرين، حال أن ارتداها 80% من المواطنين.

روشتة لتجنب مرحلة الذروة

وحتى نمر من هذه الذروة بسلام دون المزيد من الإصابات والوفيات، وضع لنا عنان تلك الروشتة:

- ارتداء كمامة طبية بجودة عالية.

- تجنب التواجد في أماكن مغلقة ومزدحمة، وحال كنا مضطرين على ذلك يجب ارتداء الكمامة.

- لمس أي شيء باليد اليسرى مع الاحتفاظ باليمنى نظيفة، للمس الوجه عند الضرورة.

- الامتناع عن مصافحة الآخرين.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة خلال تلك الفترة، خاصة وأن أعداد الملتزمين قليلة.

- تجنب ملامسة أس سطح باليد إلا بعد تنظيفه وتطهيره، فالشتاء سيجعل الفيروس يعيش فترة أطول على السطح.

- تجنب التجمعات لأكثر من 6 أفراد، حتى وإن كان في مكان مفتوح.

- الإلتزام بارتداء ماسك طبي جيد في المواصلات، وحال لمس أي شيء لابد من غسل اليدين 30 ثانية قبل لمس الوجه.

- تجنب مصافحة أي فرد من العائلة عند دخول المنزل حتى تغتسل، لحماية أفراد الأسرة من خطر الإصابة.