تعرف على مدة العزل الآمنة بعد مخالطة مصاب كورونا: حتى إذا لم تظهر الأعراض

صحة

أوضحت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، المدة الزمنية لظهور أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي يمكن أن يكون خلالها الشخص معديا للآخرين، أو حاملا للفيروس دون ظهر أعراض تذكر.

وقالت الصحة العالمية، إن أعراض الفيروس يمكن أن تظهر خلال ساعات فقط من مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة أن يبدأ الشخص في عزل نفسه بمجرد مخالطته لآخر يعاني من كورونا في نفس المكان.

وأشارت إلى أكثر مدة لاحتضان الفيروس، يكون متوسطها من 5 إلى 6 أيام، بعد الإصابة بالعدوى، وتبدأ بعدها في ظهور الأعراض على المريض، مضيفة أنه يمكن أن تظهر الأعراض، أيضا، بعد ساعات فقط من العدوى، أي خلال 24 ساعة، وقد تصل مدة احتضان الفيروس حتى ظهور الأعراض حوالي 14 يوما.

ونصحت الصحة العالمية، من يصاب بكورونا، أو يخالط شخصا آخر مصابا بالفيروس، أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما، حتى يطمئن على نفسه من عدم الإصابة بالعدوى، وكي لا ينقل الفيروس إلى آخرين، إذا لم تظهر عليه أعراض واضحة.

وشددت المنظمة، إلى ضرورة الحفاظ على المسافة الاجتماعية، وتجنب المخالطة، والابتعاد عن الزحام، مع الحفاظ على غسل اليدين بشكل متكرر يوميا بالماء والصابون، لمدة تصل إلى 30 ثانية على الأقل، لقتل الفيروس قبل أن يصل إليك.

ونصحت بضرورة تطهير محيطك في العمل، واستخدام معقم اليدين، وتجنب لمس الوجه عندما تكون خارج المنزل، وأخيرا ارتداء الكمامة التي تعتبر فعالة بشكل كبير في منع الإصابة بكورونا، إذا ما تحدث مصاب وآخر غير مصاب بكورونا، أو حدث تقارب بينهما، فالكمامة الطبية تمنع انتقال المرض.

ويعتبر التواصل المباشر هو السبب الرئيسي لانتشار وباء كورونا، وتأتي بعده ملامسة الأسطح والأشياء الملوثة بالفيروس، ثم وضعها على الأنف أو الفم أو العينين.