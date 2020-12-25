مشاهد من حفل زفاف حازم إيهاب ومنة داغر: أحضان وقبلات ودموع (فيديو وصور)

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان حازم إيهاب، أمس، بحفل زفافه على منة داغر، الذي شهد ارتداء العروس فستانين للفرح، وسط إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا بقوى صورا من الحفل.

ووثقت عدسات الكاميرات أفضل لقطات في حفل الزفاف، أبرزها دموع العروس منة داغر وشقيقتها، في لحظة مؤثرة عبرت عن فرحتهما، ونشر العريس الفيديو عبر خاصية «استوري»، على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ووثقت الصور التي أخذت للعروسين، لحظات حميمية بينهما، بين الأحضان والقبلات أثناء الزفاف، الذي أقيم في مكان مفتوح، وكان جيرب العروس مميز من اللون البيج.

صور حفل زفاف حازم إيهاب

حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، ونشرت العروس لقطات من احتفالها مع زوجها، وكذلك لحظة وضع الماكياج، وتسريحة الشعر، وتجهيزها في غرفة الفندق، وغيرها من لقطات الزفاف المميزة.

وأطلت العروس بفستانين، الأول تميز بالسيرما البيضاء، وكان ضيق تماما، وشفاف من منطقة البطن والظهر، أما الثاني تميز بكرانيش من التل، واسعة ومنفوشة.

تعليق حازم بعد الزفاف

نشر حازم إيهاب جلسة تصوير زفافه، الذي أقيم بعد حوالي 7 أشهر من الخطوبة، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معربا عن سعادته البالغة بالزفاف، إذ كتب: «أنا أسعد إنسان على كوكب الأرض».

وحضر حفل الزفاف عدد محدود من الأصدقاء والأهل، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في ظل انتشاره مجددا في مصر.

يذكر أنه الفنان حازم إيهاب حقق شهرة واسعة من خلال برنامج «SNL بالعربي»، ثم شارك في عدد من المسسلات الدراية.