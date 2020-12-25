محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تنظيف أسنانك يعد أمرًا ضروريًا ينصحنا بها الآباء والأمهات منذ كنا صِغار، ولكن لا يعرف الكثير أن تنظيفها كثيرًا يمكن أن يضر بمينا الأسنان، فضلا عن أن هناك أشياء صغيرة نفعلها يوميًا لا تفيدنا.

أفضل وقت لتنظيف الأسنان حسب الخبراء:

من أجل الحفاظ على الروتين، يحدد العديد من الأشخاص وقتًا محددًا لتنظيف أسنانهم بالفرشاة كل يوم وأكثرها شيوعًا هو تنظيف الأسنان بالفرشاة كل صباح بعد الاستيقاظ وكل ليلة قبل النوم، ولكن هل يجب أن يكون تنظيفها قبل أو بعد الإفطار؟ يدعي الخبراء أنه يجب عليك دائمًا تنظيفها قبل تناول وجبة الإفطار، كما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

إيجابيات تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار:

عندما تنام، تتكاثر البكتيريا الموجودة في فمك، وهذه البكتيريا نفسها هي المسؤولة عن البلاك، ولهذا السبب تستيقظ دائمًا بطعم ورائحة فم كريهة، وإذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة فور الاستيقاظ من النوم، فستحصل على طلاء بالفلورايد قبل تناول الطعام، وهو أمر يساعدك على تجنب هذه البلاك والبكتيريا قبل الحصول على طعام الإفطار الذي تتناوله.

سلبيات تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار:

ولا يُنصح أيضًا بغسل أسنانك بالفرشاة لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول شيء حمضي، مثل الخبز المحمص والقهوة وعصير البرتقال، ويمكن أن يؤثر تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الطعام على مينا أسنانك، ولهذا السبب تشير الدراسات إلى أن التنظيف قبل الإفطار أفضل.

نصائح لمن لا يزالون يفضلون تنظيف أسنانهم بالفرشاة بعد الإفطار:

يجب لمن يرغبون في تنظيف أسنانهم بعد الإفطار، التأكد من اتباع هذه النصائح حتى تتمكن من الحفاظ على صحة أسنانك وفمك:

- الانتظار ما بين 30 دقيقة إلى ساعة بعد الأكل قبل تنظيف أسنانك.

- لتنظيف أسنانك والحصول على مذاق أفضل في فمك، اشرب كوبًا من الماء أو امضغ علكة خالية من السكر.

- احترس من الأطعمة والمشروبات الحمضية (الخبز والمعجنات والفواكه المجففة والفاكهة الحمضية وعصير البرتقال) وإذا كنت تتناولها أثناء الإفطار، فتأكد من الانتظار قليلاً قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.

قبل الإفطار أم بعده.. متى يجب عليك تنظيف أسنانك؟

كتبت-شيماء مرسي

تنظيف أسنانك يعد أمرًا ضروريًا ينصحنا بها الآباء والأمهات منذ كنا صِغار، ولكن لا يعرف الكثير أن تنظيفها كثيرًا يمكن أن يضر بمينا الأسنان، فضلا عن أن هناك أشياء صغيرة نفعلها يوميًا لا تفيدنا.

أفضل وقت لتنظيف الأسنان حسب الخبراء:

من أجل الحفاظ على الروتين، يحدد العديد من الأشخاص وقتًا محددًا لتنظيف أسنانهم بالفرشاة كل يوم وأكثرها شيوعًا هو تنظيف الأسنان بالفرشاة كل صباح بعد الاستيقاظ وكل ليلة قبل النوم، ولكن هل يجب أن يكون تنظيفها قبل أو بعد الإفطار؟ يدعي الخبراء أنه يجب عليك دائمًا تنظيفها قبل تناول وجبة الإفطار، كما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

إيجابيات تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار:

عندما تنام، تتكاثر البكتيريا الموجودة في فمك، وهذه البكتيريا نفسها هي المسؤولة عن البلاك، ولهذا السبب تستيقظ دائمًا بطعم ورائحة فم كريهة، وإذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة فور الاستيقاظ من النوم، فستحصل على طلاء بالفلورايد قبل تناول الطعام، وهو أمر يساعدك على تجنب هذه البلاك والبكتيريا قبل الحصول على طعام الإفطار الذي تتناوله.

سلبيات تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار:

ولا يُنصح أيضًا بغسل أسنانك بالفرشاة لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول شيء حمضي، مثل الخبز المحمص والقهوة وعصير البرتقال، ويمكن أن يؤثر تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الطعام على مينا أسنانك، ولهذا السبب تشير الدراسات إلى أن التنظيف قبل الإفطار أفضل.

نصائح لمن لا يزالون يفضلون تنظيف أسنانهم بالفرشاة بعد الإفطار:

يجب لمن يرغبون في تنظيف أسنانهم بعد الإفطار، التأكد من اتباع هذه النصائح حتى تتمكن من الحفاظ على صحة أسنانك وفمك:

- الانتظار ما بين 30 دقيقة إلى ساعة بعد الأكل قبل تنظيف أسنانك.

- لتنظيف أسنانك والحصول على مذاق أفضل في فمك، اشرب كوبًا من الماء أو امضغ علكة خالية من السكر.

- احترس من الأطعمة والمشروبات الحمضية (الخبز والمعجنات والفواكه المجففة والفاكهة الحمضية وعصير البرتقال) وإذا كنت تتناولها أثناء الإفطار، فتأكد من الانتظار قليلاً قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.