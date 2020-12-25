طريقة اقتصادية بسيطة لعمل صابون اليد السائل في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الصابون من الأشياء الأساسية التي لا غنى عنها في المنزل، حيث غسل اليدين بانتظام يقي من انتشار العدوي والفيروسات ومنها كورونا.

ويمكنكِ استغلال بواقي الصابون في إعداد الصابون السائل بالمنزل بأقل التكاليف بعيدا عن المواد الكيمائية, بحسب ما جاء في برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة".

المقادير:

- بواقي الصابون.

- مبشرة.

- 5-4 أكواب ماء ساخن.

- مضرب يدوي.

- زجاجة فارغة.

- قمع.

الطريقة:

- أحضري وعاءً، وضعي به المبشرة ثم قومي ببشر الصابون حتى تصبح كالقطع الصغيرة.

- ضيفي على المكونات السابقة 4-5 أكواب من الماء الساخن.

- استخدمي المضرب اليدوي لمزج الخليط السابق، ثم قلبي جيدا لتحصلي على قوام متماسك.

- بعد التقليب جيدا، اتركيه 4 ساعات، حتى يصبح أكثر تماسكا.

- ثم بعد ذلك ضعي عليه قليل من الماء الساخن وقلبيه جيدا بملعقة كبيرة.

- أحضري زجاجة فارغة، وقومي بوضع القمع بداخلها ثم اسكبي الخليط بداخلها.