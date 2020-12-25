صيحات مكياج متنوعة لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - موسم الشتاء وما يتضمن من عطلات ومناسبات، هو الوقت المفضل لتجربة صيحات المكياج الجديدة بمختلف أنواعها وأساليبها، التي تمنحها إطلالة متألقة في كل الأوقات، بما فيها المكياج اللامع، ومكياج العيون القوي ورسمات الأيلاينر الجريئة وأحمر الشفاه الصارخ...

وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة صيحات مكياج متنوعة لتعتمديها هذا الشتاء، فاختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج عيون غليتر قوي

مكياج عيون غليتر قوي



لا تخافي هذا الشتاء من تجربة أساليب مكياج العيون القوي، كونه موضة رائجة جداً ويوفر لك إطلالة غير تقليدية وغير مملة، بما فيها مكياج العيون الغليتر القوي باللون الذهبي مقترناً بالكحل الأسود الجريء. أما الروج فاعتمديه باللون النيود المحدد بالكونتور البني الفاتح.

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مكياج عيون أخضر مسحوب

مكياج عيون أخضر مسحوب



ينقلك اللون الأخضر فوراً الى أجواء الاحتفالات والعطلات، فهو لون حيوي ويتناغم مع جميع ألوان البشرة. لذلك، لا تترددي في اعتماد مكياج عيون عصري باللون الأخضر مع لمسة لامعة عند مدمع العين وتحت الحاجبين، مع تحديد العين بالكحل الأسود، الى جانب الروج النيود اللامع.

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رسمة الأيلاينر المجنح

رسمة الأيلاينر المجنح



لإبراز عينيك وجعلها أكبر حجماً وأكثر اتساعاً، اعتمدي لهذا الشتاء رسمة الأيلاينر المجنح بأسلوب جريء، والتي تمتد بشكل حاد من مدمع العين مروراً بمنبت الجفون العلوية وصولاً الى خارج العين عند حدود الحاجب الخارجية، مع لمسة لامعة عند ثنية الجفن العلوي. واستخدمي الى جانبه كونتور الوجه لإبراز ملامح وجهك والروج النيود القريب الى لون البشرة.

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مكياج عيون سموكي حاد

مكياج عيون سموكي حاد



ظلال العيون باللون الأحمر الممزوجة في الزوايا الداخلية للعيون، تفسح أمامك المجال للعب بالألوان، واعتماد مكياج عيون سموكي حاد باللون الأسود، فهذا التباين في الألوان يخلق شكلاً رائعاً للعين ويمنحك إطلالة لافتة جداً. ولمظهر أكثر تميزاً، اعتمدي البلاش الزهري على عظمة الخدين واستخدمي الروج النيود.

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روج أحمر صارخ مع ظل العين الأخضر

روج أحمر صارخ مع ظل العين الأخضر



الروج الأحمر الصارخ هو من أبرز صيحات المكياج لهذا الشتاء، لذلك اعتمديه خلال الحفلات والعطلات مقروناً م ظلال العيون باللون الأخضر المعدني، والرموش الاصطناعية الطويلة جداً، وهكذا تبرزين عينيك وشفتيك بطرقة أنثوية لافتة جداً وجذابة.