دليل الهدايا لنهاية العام... خيارات رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - إذا كنت لم تحضّري دليل الهدايا لنهاية العام حتى الآن، فإننا نرصد لك في هذا المقال مجموعة من أجمل المنتجات التي تشكل أفضل الخيارات ضمن دليل الهدايا لنهاية العام، بدءاً بمملس الشعر وأحمر الشفاه مروراً بالماسكرا والعطور وصولاً الى فرشاة تنظيف الوجه.



Dyson Corrale Straightener

Dyson Corrale Straightener



يعدّ جهاز تمليس الشعر Dyson Corrale مناسب لجميع أنواع الشعر، وهو الجهاز الوحيد المزوّد بألواح الثني التي تتشكّل من أجل تجميع الشعر. وتوفّر الألواح المصنوعة من سبائك النحاس والمنغنيز المزيد من التحكّم، وذلك من خلال التشكّل حول الشعر لتصفيفه. كما تستخدم حرارة أقل وتخفّف من الأضرار اللاحقة بالشعر إلى حوالي النصف. وتتضمّن المجموعة فرشاة على شكل مجداف مصمّمة خصيصاً لتعزيز راحة فروة الرأس وتنعيم الشعر. كما تتضمّن المشط الخاص بفكّ التشابك، والذي ينساب عبر الشعر الرطب أو الجاف باحتكاك أقل.

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Lancôme Idole L’Intense Eau De Parfum

Lancôme Idole L’Intense Eau De Parfum



يمزج هذا العطر الجديد بين نغمات الياسمين الفخم والفانيليا الحلوة، والمسك، إضافة الى الفانيليا والباتشولي وخشب الأرز والصندل، وهو سيكون من أبرز عطور 2021، نظراً الى رائحته المميزة والجذابة التي توفر لك رائحة في غاية الجمال والأنوثة. ولذلك يعد من أفضل الخيارات لدليل هدايا نهاية العام.

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Nars Semi Matte Lipstick in Jungle Red

Nars Semi Matte Lipstick in Jungle Red



إن أحمر الشفاه هذا من نارس غني عن التعريف، بحيث يتم التعرف عليه فوراً من لونه وملمسه، فهو يعمل على إبرار الشفاه بطريقة أنثوية راقية، وذلك نظراً الى لونه الأحمر الكرزي شديد الكثافة، الذي يمنح الشفاه تغطية مثالية. لذلك، يعد خياراً رائعاً لدليل هدايا نهاية العام.

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Marc Jacobs Beauty Velvet Noir Mascara

Marc Jacobs Beauty Velvet Noir Mascara



تعد هذه الماسكرا من مارك جاكوب من أفضل خيارات الهدايا لنهاية العام، نظراً الى قدرتها الكبيرة على منحك رموشاً كثيفة وطويلة بمجرد تمريرها على رموشك لمرة واحدة، فهي تعزز من حجم الرموش وترفعها، فضلاً عن لونها الأسود الكثيف والغني.

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فرشاة تنظيف الوجه T-Sonic

فرشاة تنظيف الوجه T-Sonic



إن فرشاة تنظيف الوجه T-Sonic، تأتي بثماني درجات قابلة للتعديل، وهي فرشاة غير مسامية مقاومة للبكتيريا، وتتميز بأكثر من 1300 نقطة لمس لاستخراج الشوائب والسموم والغبار، والحصول على بشرة متوهجة ومشرقة. كما أنها تزيل بلطف خلايا الجلد الميتة والأوساخ والزيوت الزائدة وبقايا المكياج التي تتغلغل في المسامات، وهي مصممة لتناسب جميع أنواع البشرة.

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