أفضل الأعشاب لبخار الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - تتسبّب العديد من العوامل الداخلية والخارجية على حد سواء، في جعل البشرة تبدو بلونٍ باهت وغير مُشرق، وتُؤثِّر حالة البشرة وملمسها ومظهرها في الجمال بشكلٍ أساسيّ، وتحتاج إلى العناية والإهتمام؛ لتعزيز صحَّتها وجَعلها بشرة صحيةٍ، شابَّة ومُشرقة، ولا بُدّ أن تكون طريقة العناية بها مناسبة لحاجاتها المتغيرة، وكل إمرأة تستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات لترطيب بشرتها وتنظيفها، ومنها تبخيرة الوجه والتي تعدّ من العلاجات البديلة والطبيعية التي يمكن الاستفادة منها للبشرة لتصبح أكثرَ نعومةً ونضارةً؛ إذ يُساعد في تنظيف البشرة، سواءً الطّبقة الخارجيّة منها أو الدّاخليّة، ويؤدّي إلى تعرّق البشرة، مُخرجاً بذلك كلّ ما فيها من الغبار والأتربة والشّوائب التي تعلق بين مساماتها، والتي تؤدي إلى انسدادها، وتكوّن البثور على الوجه، والرّؤوس السّوداء على الأنف، ويزيل أيضاً الخلايا الميتة.

يُطلعك "الخليج 365.نت" على طريقة إستخدام تبخيرة الوجه وفوائدها المتعددة، مع أفضل الأعشاب؛ البابونج وإكليل الجبل، في السطور الآتية:



بخار للوجه بأقوى الأعشاب الطبيعية لتنظيف بالبشرة

بخار للوجه من أفضل الأعشاب الطبيعية

لست بحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة من أجل بخار الوجه في منتجع صحي للاستمتاع بالمزايا؛ حيث يمكن القيام به في المنزل باستخدام البابونج وإكليل الجبل، للحصول على بشرة خالية من التجاعيد، نضرة وصحية، دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال في ذلك.



تبخيرة البابونج للوجه

يحتوي البابونج على خصائث هامة تُساعد في تطهير البشرة

يحتوي البابونج على العديد من الزيوت الطيارة كزيوت الأزولين، ومركّبات الفلافونويد، وأسترات حمض الكافيك والفيريوليك، والبولينات، فضلاً عن الفيتامينات والأحماض الدهنية والألياف، وأظهرت الأبحاث أن البابونج يمكن أن يساعد في الحد من التهاب الجلد، وخاصة لدى البشرة الحساسة، ويعمل على تنظيف المسام المغلقة، وتطهيرها، ويُخلصها من الزيوت والأوساخ المتراكمة.

طريقة الاستخدام:

اغسلي وجهك جيداً بالماء والصابون ثمّ تجفيفه بعناية قبل التعرض للتبخير، مع ضرورة ارتداء طاقية أو كيس على الشعر أو وضع منشفة لتغطية الرأس وجانبي الوجه.

ضعي الماء المغلي في وعاءٍ زجاجي، وأضيفي البابونج المُجفف، ومن ثم عرِّضي وجهك لبخار الماء المتصاعد مع إبقاء مسافة ثابتة بين الوعاء والوجه، والاستمتاع ببخار الماء العشبي والعطري لمدة خمس دقائق.

يُنصح بإاستخدام تبخيرة الوجه مرتين أسبوعياً، مع تطبيق زيت مخصص للبشرة قبل البدء بتعريض البشرة لبخار الماء العشبي؛ وذلك لإستفادة البشرة من المُكوِّنات العشبية في بخار الماء واختراقها بسهولة أكبر.



تبخيرة إكليل الجبل للوجه

يعدّ البابوننج من الأعشاب المثالية لجميع أنواع البشرة بما فيها البشرة الحساسة

قد يكون هذا العشب العطري خياراً جيداً لأولئك الذين لديهم بشرة دهنية، ويُعد مناسب لجميع أنواع البشرة بما فيها البشرة الحساسة، ويحد من تكون الرؤوس السوداء، ويُطهر البشرة من البكتيريا، والزيوت المتراكمة في المسامات، ويخلصها من بقايا الجلد الميت، وبالتالي الحد من ظهور حب الشباب.

طريقة الاستخدام:

اغسلي وجهك جيداً بالماء والصابون ثمّ تجفيفه بعناية قبل التعرض للتبخير، مع ضرورة ارتداء طاقية أو كيس على الشعر أو وضع منشفة لتغطية الرأس وجانبي الوجه.

ضعي الماء المغلي في وعاءٍ زجاجي، وأضيفي إكليل الجبل، ومن ثم عرِّضي وجهك لبخار الماء المتصاعد مع إبقاء مسافة ثابتة بين الوعاء والوجه، والاستمتاع ببخار الماء العشبي والعطري لمدة خمس دقائق.

يُنصح بإاستخدام تبخيرة الوجه مرتين أسبوعياً، مع تطبيق زيت مخصص للبشرة قبل البدء بتعريض البشرة لبخار الماء العشبي؛ وذلك لإستفادة البشرة من المُكوِّنات العشبية في بخار الماء واختراقها بسهولة أكبر.

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فوائد تبخيرة الأعشاب للوجه

تنظيف البشرة، وفتح المسام، وإزالة الأوساخ، والشوائب المتراكمة.

تجفيف الرؤوس السوداء مما يسهل إزالتها.

إضافة النضارة الطبيعية إلى الوجه.

تنشيط الدورة الدموية، وزيادة تدفق الدم المُحمل بالأكسجين للوجه.

علاج حب الشباب عن طريق إزالة الجلد الميت، والبكتيريا، والشوائب التي تسد المسام، وتسبب حب الشباب،

إزالة الدهون العالقة تحت الجلد التي عادةً ما تكون سبباً في تكاثر البكتيريا المُسببة لحب الشباب، والرؤوس السوداء.

إنتاج الدهون الطبيعية بالبشرة مما يرطب الوجه بشكلٍ طبيعي.

زيادة امتصاص منتجات العناية في البشرة.

زيادة تدفق الدم إلى الوجه، مما يعزز إنتاج الكولاجين، والإيلاستين فيحافظ على شباب البشرة.

تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز إنتاج الغدد العرقية بالبشرة، وتوسيع الأوعية الدموية للبشرة.

منح البشرة الإشراقة الطبيعية والنضارة.

معالجة الجلد الملتهب، وتخفيف أعراض الالتهاب.

تحفيز إنتاج الزيوت الطبيعية المرطبة للبشرة.

زيادة الوجه في التعرُّق، وهذا بدوره يعمل على تمدد الأوعية الدموية وبالتالي تعزيز تدفق الدم إلى الوجه والبشرة، ويقوم الدم بتزويد البشرة بالأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية الأخرى

المساعدة على تحسين مرونة البشرة والتقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يجعلها صحية ومشرقة ومتوهجة.

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