حصاد 2020 لمكياج وتسريحات شعر نانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - لم تخرج النجمة اللبنانية نانسي عجرم في عام 2020، عن إطار أساليب المكياج الهادئة وتسريحات الشعر الناعمة، التي اعتدنا عليها في غالبية إطلالاتها، باستثناء بعض المكياجات الجريئة التي خرجت فيها عن المألوف خلال هذا العام. وفي حصاد 2020 لإطلالات النجمات العربيات، نرصد لك في هذا المقال أبرز تسريحات شعر وأساليب مكياج نانسي عجرم 2020.

مكياج نانسي عجرم 2020

مكياج وتسريحات نانسي عجرم 2020

لقد حافظت النجمة نانسي عجرم خلال 2020، على ستايلها المعتاد لناحية أساليب المكياج، والتي تتسم إجمالاً بالبساطة والهدوء والنعومة، على رغم أنه كانت لها بعض الإطلالات التي تميزت بالجرأة. وقد طغى مكياج اللامكياج والمكياج الطبيعي على غالبية جلسات التصوير التي خضعت لها نانسي عجرم والتي شاركت صورها عبر حسابها في إنستقرام، حيث اعتمدت المكياج الطبيعي بالألوان الفاتحة، وبالألوان الترابية التي تتناغم مع لون شعرها وبشرتها. وأحياناً، كانت تطل نانسي عجرم على متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي من دون مكياج، وخصوصاً خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا.

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نانسي عجرم والمكياج الجريء

روج أحمر صارخ





في المقابل، اعتمدت نانسي عجرم في بداية عام 2020، خلال مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" أساليب مكياج اتسمت بالجرأة والقوة خصوصاً لناحية أحمر الشفاه، وقد خرجت فيها عن المألوف، حيث لم تتردد في اعتماد الروج الأحمر الصارخ مع مكياج العيون الناعم بلمسة لامعة، والروج البرغندي مع مكياج العيون الترابي الناعم.

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تسريحات شعر نانسي عجرم 2020

تسريحة شبابية

أما بالنسبة الى تسريحات شعر نانسي عجرم 2020، فقد تميزت بالبساطة الزائدة، إذ اعتمدت في كافة إطلالاتها خلال هذا العام تسريحات الشعر المنسدلة البسيطة والناعمة، بما فيها تسريحة الشعر الويفي مع الفرق النصفي، وتسريحة الشعر المستقيم، وتسريحة الشعر الناعم مع الخصلات المتطايرة، وتسريحة الشعر المنسدل بشكل عفوي مع الفرق الجانبي أحياناً والنصفي أحياناً أخرى، إضافة الى تسريحة الشعر نصف المرفوع مع الخصلات الأمامية المنسدلة على جانبي الوجه، وهي تسريحة طفولية تناسب جداً ملامح نانسي عجرم. علماً أنها اعتمدت طيلة عام 2020، تسريحة الكاري الطويل ولون الشعر البني الفاتح.