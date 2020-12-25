طارق العريان يشعل غضب 3 سيدات في يوم واحد: أصالة بين الهجوم والدفاع

علاقات و مجتمع

فجرت الفنانة أصالة، أمس، قضية ربما تعاني منها كثير من السيدات ولا يتحدثن عنها، عندما نشرت صورة تجمع طليقها وأبو أولادها «آدم وعلي» المخرج طارق العريان، مع الموديل السورية نيكول سعفان، التي تجمعهما علاقة عاطفية، إذ وصفت المشهد بـ«الخيانة».

وأثارت أصالة بتعليقها المؤثر على الصورة التي أصابتها بالصدمة، موجة من التعاطف معها ومع أولادها، الذين يعتبرون طارق العريان، بمثابة والدا لهم، خاصة شام الذهبي، إذ عاشوا معا طيلة المدة زواجهما التي وصلت إلى نحو 14 عاما، كثير من التفاصيل الأسرية، إذ قالت شام، إن طارق كان بمثابة «ظهر والسند» لأسرتهم، لكنه بخيانة والدتها قد كسرهم جميعا.

صورة طارق العريان برفقة نيكول سعفان، كانت أشبه بقنبلة فجرت في وجه الأول، 3 رسائل متنوعة المسار ما بين الاتهام، والدعم، والتبرير، من سيدات ارتبطن به على رأسهن، أصالة، وطليقته السابقة التي تزوجها قبل أصالة، وأخيرا خطيبته الحالية.

أصالة

نشرت أصالة، صورة طليقها طارق العريان، مع نيكول سعفان، وعلقت عليها برسالة مطولة: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».

وتابعت المطربة السورية: «الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».

وتلقت أصالة دعم كبير من المحيطين بها ومن عائلتها، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانات، اللاتي أبدين تعاطفهن معها.

هالة العتال طليقة طارق العريان

دخلت هالة العتال طليقة طارق العريان الأولى، على الخط، لكنها دافعت عن زوجها السابق، إذ كتبت رسالة وبخت فيها أصالة، على التشيهر به، واتهمتها بأنها أبعدته عن عائلته في بداية زواجهما.

وكتبت هالة: «دي أول مره ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العايلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش حقدر أقول تفاصيل».

وأضافت: «طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي ولا حنون زي ما أنتي دلوقتي، الجواز والحب والعشرة فيهم تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معه ليه لحد دلوقت».

وأكملت الزوجة الأولى لطارق العريان: «أرجوكي كفاية في أولاد، وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمرار ليكم ،وربنا يشهد عليه بس ده نصيب، والأهم دلوقتي الأولاد، كفايه تشهير في طارق، هو مش خاين وأنتي عارفة ده كويس جدا، والأهم من الراجل دلوقتي الأولاد، بس بلاش نشوة الصورة، هو حر وأنتي عيشتي معاه 13 سنة، وأنا عشت 10 سنين، ومعملتش أي حاجة من دي عمري، لأن الأهم كان ابني مش أنا، أرجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وأنتي عارفة ده كويس».

خطيبة طارق العريان نيكول سعفان تدافع عن نفسها

دافعت الموديل نيكول سعفان عن حبها لطارق العريان وعلاقتها به، مؤكدة أنها لم تكن على علاقة به أثناء زواجه من أصالة، وأن طلاقهما سببه، أنه كان غير سعيد تماما معها، وأن هناك كثير من المشاكل التي جمعتهما.

ردها نيكول سعفان، جاء في تعليقها على إحدى صورها، عندما أرادت إحدى المتابعات الاستفسار عن المشاكل التي حدثت بين طارق العريان وطليقته المطربة السورية أصالة.