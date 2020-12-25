الامارات | إصابة الفنانة المصرية يسرا بـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنانة المصرية يسرا بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيبت الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، حيث ثبتت إيجابية التحاليل التي أجرتها، حيث تخضع الفنانة المصرية حاليا للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكانت يسرا حضرت مؤخرا مهرجان القاهرة السينمائي الذي اختتم دورته الـ42في العاشر من الشهر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل خيانة عهد، الذي عرض في رمضان 2020، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.

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