لبست هوت شورت على مايوه وبتصوم اتنين وخميس.. رانيا يوسف المثيرة للجدل

علاقات و مجتمع

دوما ما عرفت الفنانة رانيا يوسف بإثارة الجدل، خاصة حين ظهرت رانيا يوسف بـ«فستان البطانة» في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي منذ عامين في دورته الـ40، ليصبح الجدل بعد ذلك مقترنًا باسمها، سواء في الفساتين الجريئة أو تصريحاتها المثيرة، التي جاء آخرها بالحديث عن «المؤخرة».

فمن خلال الفيديو الخاص بـ«برومو» لقائها مع برنامج «مع الفارس»، الذي يذاع على قناة «الرشيد العراقية»، صدمت رانيا يوسف جمهورها من جديد، بالرد على المذيع حين وجه لها تساؤله: «ارتديتي فستان فظهرت فيه مؤخرتك بشكل مبالغ فيه»، لترد عليه رانيا يوسف رد صادم: «هي مؤخرتي انا بس اللي بتظهر دي مؤخرات فنانات كتير، بس يمكن انا مؤخرتي مميزة شوية عشان كدة اتشهرت».

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المواقف والتصريحات المثيرة للجدل للفنانة رانيا يوسف:

لبست بطانة صدر

ضمن الإطلالات الأخيرة الجريئة التي ظهرت بها الفنانة رانيا يوسف، والتي جاءت خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وارتدت وقتها فستان أبيض ذو بطانة صدر ومفتوح من الساق.

فستان دون حمالة صدر

كما جاء من ضمن الإطلالات الجريئة التي ظهرت بها أيضًا «رانيا» كانت خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وارتدت وقتها فستان أخضر اللون مفتوح دون "حمالة صدر"، أثار وقتها انتقادات المتابعين لها.

هوت شورت على مايوه

وفي وقت سابق، شاركت رانيا يوسف متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من داخل الجونة بمدينة الغردقة.

وظهرت «رانيا» في الصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت "مايوه" على هوت شورت، وعلقت على الصور: «حافظ على وجهك للشمس ولن ترى الظلال أبدًا».

أنا مجنونة

«أنا جريئة وأحب أن تكون إطلالاتي الجريئة» كان ذلك هو التصريح المثير للجدل، والذي بررت من خلاله ظهورها المتكرر بالأزياء الجريئة، وجاء ذلك خلال برنامج «mbc trending».

وأوضحت رانيا يوسف: «أنا جريئة وأحب أن تكون إطلالاتي جريئة، ومن لا يعجبه يغير المحطة كما يقال، وقلة الأدب والتعليقات السلبية ليست إلا لأشخاص مرضى، وليس على المريض أو المجنون حرج.. أعترف بأنني مجنونة وغير تقليدية».

بتصوم اتنين وخميس

وخلال لقاء للفنانة رانيا يوسف، مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها «مساء dmc»، كشفت عن مفاجأة جديدة أثارت بها الجدل أيضًا هو صيامها يومي الإثنين والخميس، للحفاظ على رشاقتها، وذلك لتطبيق لنظام «الصيام المتقطع».

عالجت شعرها بالجاز

وفي مفاجأة جديدة أثارتها أيضًا، حين كشفت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها مع برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، عن استخدامها الجاز لعلاج شعرها، موضحة أنها تعرضت لتساقط الشعر، وإستغلت فترة وجودها في المنزل خلال فترة العزل، واستخدمت وصفة ممزوجة بالجاز.

وأوضحت أن الخلطة بالفعل نجحت في إعادة شعرها كما كان قبل ذلك، وأنها إنسانة قبل أن تكون فنانة، ولا تخشى من استخدام الجاز أو شم رائحته.