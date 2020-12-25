مطبخ

كتب: هن - 07:12 ص | الجمعة 25 ديسمبر 2020

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان مكرونة مسلوقة لحمة مفرومة بصل ثوم كرات كرفس زعتر جزر مبشور زيتون أسود وأخضر ريحان أو نعناع طماطم مبشورة صلصة طماطم سكر طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان تسلق المكرونة نصف سلقة في طاسة أخرى تعصج اللحمة مع البصل والثوم والكرفس والكرات والزعتر ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم ثم يضاف رشة السكر ويقلب الخليط جيدا وتترك حتى تتسبك ثم يضاف الريحان والنعناع المفروم تقلب جيدا ثم يضاف المكرونة على الخليط وتقلب جيدا وتقدم

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