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طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان

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مطبخ

كتب: هن -

07:12 ص | الجمعة 25 ديسمبر 2020

مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان

مكرونة  مسلوقة

لحمة مفرومة 

بصل 

ثوم 

كرات 

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كرفس 

زعتر

جزر مبشور 

زيتون أسود وأخضر 

ريحان  أو نعناع

طماطم مبشورة 

صلصة طماطم 

سكر 

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طريقة عمل مكرونة بلونيز بالزيتون والريحان

تسلق المكرونة نصف سلقة

في طاسة أخرى تعصج اللحمة مع البصل والثوم والكرفس والكرات والزعتر

ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم

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ثم يضاف رشة السكر ويقلب الخليط جيدا وتترك حتى تتسبك

ثم يضاف الريحان والنعناع المفروم تقلب جيدا

ثم يضاف المكرونة على الخليط وتقلب جيدا وتقدم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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