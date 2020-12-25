ليس لها من دون الله كاشفة.. المهندسة «سحر» تواجه كورونا بـ «ختمة قرآن»

علاقات و مجتمع

«ليس لها من دون الله كاشفة»..هذا ما هو اليقين الذي تولد لدى المهندسة سحر أحمد، والتي أيقنت مع تداول أنباء عن سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر سرعة وانتشارًا من السلالة القديمة، أن حلول أهل الأرض انتهت، ولم يبق لمواجهة كورونا إلا تدخل رب السماء ليقضي على هذا الوباء وينقذ البشرية عمومًا والشعب المصري الطيب من هذا الوباء الخطير الذي لم تشهد البشرية مثله في العصر الحديث والذي تسبب في إصابة ووفاة الملايين في جميع أنحاء الكرة الأرضية بخلاف الآثار الاقتصادية التي أثرت على الجميع.

«سحر» التي تنتمى لأسرة أغلب أفرادها من حملة القرآن الكريم، وكان جدها من علماء الأزهر الشريف، قالت لـ«هن»، إن أجدادها كانوا يتجمعون لعمل «ختمة» للقرآن الكريم في كل المناسبات، وعندما يتعرض أحد للمرض، وكذلك في حالات الوفاة، ويدعون الله بعد نهاية «الختمة»، وأنها قررت عمل ختمة قرآن بنية أن يرفع الله الوباء عن العالم.

وأضافت «من صغرنا بنعمل ختمة لنجاح الأولاد ولسعة الرزق ولو أي حد مريض أو متوفي وعشان كده فكرت أعمل ختمة عشان ربنا يرفع عننا وعن البشر كلهم»، مشيرة أن الختمة التقليدية يتم إجرائها بتوزيع مصحف مجزء لـ30 جزءا على أن يحصل كل فرد مشارك على جزء أو أكثر ولكن التطور التكنولوجي جعلها تقوم بعمل الختمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت المهندسة المصرية، عن إجراء الختمة، وتلقت طلبات من صديقاتها بحجز الأجزاء المتفق عليها، واتفقن على الاجتماع أمس الخميس بين المغرب والعشاء، على أن يكون دعائهن بعد الختمة بأن يفرج الله الكرب وأن يحفظ مصر وشعبها ويرفع عن البشرية جميعها هذا الوباء، مؤكدة أن ارتفاع عدد الحالات سواء الإصابات أو الوفيات هو ما دفعها إلى التفكير في ذلك.

وأعربت المهندسة سحر أحمد، عن أمنيتها في تكرار هذه التجربة الروحانية وأن تعمم في جميع أنحاء العالم الإسلامي وأن يشارك المسلمون في قراءة كتاب الله عز وجل، وأن يدعو الله بعدها ليرفع الوباء والبلاء عن البشرية، مشددة أن وسائل التواصل الاجتماعي تمكن الجميع من عمل ذلك بدون تقارب أو اتصال مباشر.