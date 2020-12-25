تعد شوربة الخضروات واحدة من الأطباق الأساسية خلال فصل الشتاء، التي تساعد في تقوية المناعة، وتقاوم نزلات البرد. وإليكِ طريقة عمل شوربة خضار في المنزل بخطوات بسيطة. مكونات شوربة خضار كوب بازلاء كوب فاصوليا خضراء مكعبات بطاطس متوسطة جزرة مقطعة مكعبات شرائح كوسة مكعبات طماطم ثوم مفروم. ملعقة بهارات. فلفل أسود- كمون - ملح شوربة دجاج أو لحم ملعقة زيت زيتون طريقة عمل شوربة خضار شوحي البصل المفروم في الزيت، ثم ضيفي الثوم وقلبيه جيدًا. ضيفي مكعبات البطاطس والجزر، ثم الفاصوليا، والبازلاء والطماطم والكوسة، وقلبي جيدًا. ضيفي البهارات والملح والفلفل والكمون إلى المزيج، وقلبيهما جيدًا. ضيفي الشوربة، واتركيهما حتى النضج.

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