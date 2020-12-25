وقع في غرامها من أول نظرة.. لقطات من قصة غادة عادل ومجدي الهواري

علاقات و مجتمع

قصة حبهما تحاكى بها الكثيرون داخل الوسط الفني وخارجه، فالصدفة التي جمعت بينهما كانت بمثابة أعوام من الحب، حينما تلاقت أعين المخرج مجدي الهواري والفنانة غادل عادل قبل أكثر من 20 عامًا، ولكن لم تكتب لهذه القصة الاستمرار إذ انفصل الثنائي عن بعضهما البعض، وهو الأمر الذي أثار حينها مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن اليوم 25 ديسمبر، يوم ميلاد الفنانة غادة عادل، ويُقدم «هُن»، قصتها مع المخرج مجدي الهواري، خلال السطور التالية.

كانت البداية بمقابلة غادة عادل لصديقة قديمة لها داخل مصر، والتي دعتها للعمل في مجال الإعلان مع مجدي الهواري، ليقع في غرامها من اللقاء الأول والنظرة الأولى، والذي كان تحدث عن تفاصيلها وكواليسها خلال برنامج «مفاتيح»، مع الإعلامي مفيد فوزي.

ربما الوصف الذي حاول «الهواري» وصف لقاءه بغادة للمرة الأولى، كان يظهر بوضوح على عينيه، إذ قال «نظرة عينيها عمري ما هنساها أول ما شوفتها قولت دي قدري».

بدأ «الهواري»، الحديث مع «غادة» في ذلك الوقت بالإشادة بجمال عينيها وملامحها، إذ ابتعد عن السبب الرئيسي للقاء وهو الإعلان التلفزيوني، ما عزز الإحساس بالذات والثقة بالنفس لدى غادة عادل، لتستمر أحاديثهما لعام كامل ثم تُكلل قصة حبهما بالزواج.

20 عامًا من الزواج وإنجاب الأبناء، كان ثمرة علاقة الثنائي مجدي الهواري وغادة عادل، حتى انتهت هذه الزيجة، ليقررا البقاء على الود كأصدقاء، وكانت تحدثت الفنانة خلال برنامج «أسرار النجوم»، المذاع عبر أثير «نجوم إف إم»، بأنه رفيق رحلتها وأبو أولادها، «علاقتنا ممتازة، خدنا وقت، لكن بينا عشرة وذكريات وسنين والعشرة متهونش على حد، مجدي له دور كبير في حياتي».