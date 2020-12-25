في عيد ميلادها.. مواصفات شريك حياة هنا شيحة: «حاجة نادرة»

علاقات و مجتمع

25 ديسمبر هو اليوم الذي يوافق عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة، التي يقترن اسمها حاليًا بشائعة ارتباطها بـ محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، ورغم عدم الرد بشكل رسمي، لكن مجموعة صور ومواقف أثارت الجدل حول علاقتهما.

وبالتزامن مع عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة، الذي يوافق اليوم، يرصد «هن»، أبرز الصفات التي تبحث عنها عند الارتباط برجل، وكان ذلك خلال لقاء لها مع برنامح «عرب وود».

مواصفات شريك حياة هنا شيحة

وتحدثت «هنا» في البرنامج عن مواصفات التي تلخصت أبرزها أن يكون «رجل»، إذ قالت: «إنه يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي أوي.. وده بقا شئ نادر في عالمنا الجميل بس تمام».

وأما عن أكثر الصفات التي تنزعج منها في المحيطين بها فكانت «الكذب»، إذ قالت وقتها: «الكدب ده أكتر حاجة أنا بكرهها في حياتي، فأنا ممكن أقبل أي حاجة إلا الكدب».

علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين

ويذكر أن الشائعات زادت حول وجود علاقة عاطفية بين ابن شقيق إلهام شاهين، وهنا شيحة، خاصة بعدما أكدت الفنانة إلهام شاهين، الأمر، وعادت بعد ذلك عن كلامها، نافية علمها احتمالية ارتباط الثنائي بشكل رسمي.

وكان الثنائي لفتا الأنظار خلال مرات عديدة، بينها ظهورها خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، كما ظهر في فعاليات سابقة، ورقصا معًا على أغنية «حتة من الخيال»، وشاركته هنا شيحة الاحتفال بعيد ميلاده، وجرى تسريب فيديو لـ«شاهين» يحتضن خلاله «هنا»، كل ذلك دفع جمهور الفنانة إلى التفكير كثيرا في طبيعة علاقتهما.

كما انتشرت أيضًا أنباء حول وجود خلافات بين هنا شيحة وابنها الأكبر، الذي لم يعد يحتمل علاقات والدته بداية من ارتباطها بـ أحمد فلوكس، وانفصالها عنه وصولًا إلى محمود شاهين.