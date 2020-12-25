طليقة طارق العريان الأولى تشمت في أصالة: «أنا اتقهرت أكتر منك»

علاقات و مجتمع

قررت هالة العطال، زوجة المخرج طارق العريان السابقة، ووالدة نجله "عمر" الظهور في الصورة، عقب حديث أصالة صباح الخميس، عن صورة العريان مع الموديل "نيكول سعفان".

وردت "العطال" عبر صفحتها على "الفيسبوك" على معاتبة أصالة للعريان، مؤكدة إن الفنانة السورية، تشعر بما شعرت به هي من قبل.

ومن خلال منشورها على «فيسبوك» قالت طليقة المخرج: "دي أول مره ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف الف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى احساسي كان ايه؟، كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العايلة وابني مش موجود فيها احساسه هو كان ايه؟، أولادك عندهم أب ،ايمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللاسف مش حقدر اقول تفاصيل".

وتابعت: "طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك ايه ، يا تري قاسي ولا حنون زي ما انتي دلوقتي، الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري إبنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت اولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معه ليه لحد دلوقت".

واستطردت طليقة "العريان": "ارجوكي كفايه في أولاد وأنا من حقي ادافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب علي ابوه، كفاية بعد الانفصال اللي كنت بتمني استمرار ليكم وربنا يشهد عليه بس ده نصيب، والأهم دلوقتي الأولاد، كفايه تشهير في طارق، هو مش خاين وانت عارفه ده كويس جدا والأهم من الراجل دلوقتي الأولاد، بس بلاش نشوة الصورة" .

واختتمت: "هو حر وانتي عيشتي معاه ١٣سنه وانا عشت ١٠سنين، ومعملتيش أي حاجة من دي عمري ،لأن الأهم كان ابني مش أنا، ارجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق احسن أب في الدنيا مع اولاده وانتي عارفة ده كويس".

وكانت الفنانة أصالة، عبرت عن غضبها وحزنها من الصورة التي جمعت بين طليقها المخرج طارق العريان والموديل نيكول سعفان، ما أحدث ضجة واسعة حولها.