حفلة ورسالة حب من مجدي الهواري لطليقته غادة عادل

علاقات و مجتمع

قرر المخرج مجدي الهواري الإحتفال بعيد ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، بلفتة طيبة، من خلال حفل بسيط في المنزل.

وظهرا الثنائي في صورة تجمعهما سويًا أمام كعكة عيد الميلاد، وبعض الألعاب وبوكيه ورد باللون الأحمر كبير.

و نشر "الهواري" الصورة عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي معلقا: "كل سنة وانتي طيبة، وعيد كريسماس سعيد، كبرنا التورته علشان الناس اللي كانت زعلانة، كل سنة وانتم واحنا معاكم طيبين ، احترمنا لكل اللحظات من احترمنا لبعض ومن احترمنا ليكم".

ويعد هذا الاحتفال هو الثاني للهواري للأخيرة، بعدما احتفل بها منذ ساعات، بطريقة بسيطة، حيث نشر صورتها عير حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا: «كل سنة وانت ديماً متألقة».

وجاءت الاحتفالات اليوم، بالتزامن مع أزمة المخرج طارق العريان، وطليقته الفنانة السورية أصالة.

الأمر الذي دفع الجمهور للتعليق على الأمر، معلقين:"اتعلم يا طارق يا عريان"، "ياعيني عليكي يا أصالة"، و"شوف يا عريان".

وكانت الفنانة شاركت خلال الفترة الماضية مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية يتعلموا، للفنان عمرو دياب.