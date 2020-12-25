توحيد لون الجسم وتبييضه بهذه الخلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 01:36 صباحاً - كل صبيّة بالطبع ترغب في الحصول على بشرة نقية للجسم، موحدة اللون، خالية من المناطق الداكنة، وهنا يأتي دور الخلطات الطبيعية التي تقشر الجسم وتزيل الجلد الميت، دون التسبب في أي نوع من حساسية الجلد؛ كونها لا تحتوي على أي نوع من الكيماويات.



ماسك الحليب والكركم وزيت اللوز



- كوب حليب كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة كركم

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو



تحضير الماسك:

اخلطي المكونات مع بعضها.

وزعي الخليط على الجسم مع الفرك، واتركيه لمدة 25دقيقة.

اشطفي جسمكِ بالماء بعدها، وكرري الماسك مرة أسبوعياً.

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خليط الزعفران والحليب والعسل



- 10 - 15 عود أو خيوط الزعفران

- 2 كوب حليب طازج

- 3 ملاعق كبيرة عسل



طريقة تحضير الخليط:

يتم نقع الزعفران في الحليب، طوال اليوم، لمدة 12 ساعة تقريبًا، في درجة حرارة مناسبة؛ حتى لا يفسد الحليب.

أضيفي العسل إلى الخليط، ورجيه جيدًا.

قبل الاستحمام ضعيه على بشرتكِ ككل.

اتركيه يجف من 10 - 15 دقيقة.

اشطفي جسدكِ بالماء.

يمكنكِ تكرار هذه التجربة مرتين أو مرة أسبوعيًا؛ للحصول على النتيجة المطلوبة؛ إذ يحتوي الزعفران على البوتاسيوم الذي يساعد على التخلص من البقع الداكنة، ويزيل الخلايا الميتة، كما أن الزعفران يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

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خليط زيت القرفة والسكر البني والفانيليا والحليب

جربي ماسك الحليب والكركم وزيت اللوز



- 2 ملعقة كبيرة سكر بني

- ربع كوب حليب

- 5- 3 قطرات من سائل الفانيليا

- 5 قطرات زيت قرفة



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها بزجاجة، وخذي القليل من الخليط وضعيه على بشرتك.

ابدئي بفرك الجسم بلطف، للتخلص من البقع والجراثيم، والجلد الميت أيضاً.

كرري الخليط أثناء الاستحمام مرة أسبوعياً، للحصول على ملمس وبشرة كبياض الثلج ناعم من السكر البني والحليب، ورائحة الفانيليا المنعشة.

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