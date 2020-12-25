فائدة تعتيق العطور لرائحة تدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 ديسمبر 2020 01:36 صباحاً - تلجأ الكثير من النساء أحياناً إلى تعتيق العطور، للحصول على تركيز أعلى للعطر، وثبات يستمر لفترات أطول.



وتتعدد فوائد تعتيق العطور، وطرق حفظ العطر، كما تختلف طريقة تعتيق العطور باختلاف طبيعة كل عطر والزيوت المُستخدمة في تصنيعه.



ولا تحتاج العطور الأصلية إلى الخضوع لعملية التعتيق في المنزل، نظراً لقيام الشركات المُصنعة لهذه العطور بتعتيقها قبل طرحها للبيع في الأسواق.



وفي السطور التالية، ستتعرفين إلى فائدة تعتيق العطور وطريقة القيام بتعتيقها:



أولاً: فائدة تعتيق العطور

تعتيق العطور



يساعد تعتيق العطور على الحفاظ على رائحتها القوية والجذابة لأطول فترة ممكنة، إذ يزيد تعتيق العطور من تركيز العطر، وهو ما يساعد في ثباته لفترة أطول سواء على الملابس أو الجلد.

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ثانياً: طريقة تعتيق العطور



1-تحتاج عملية تعتيق العطور إلى استخدام كحول طبي (إيثانول) مع العطر المُركب، إذ لا يصح تعتيق العطور الأصلية نظراً لقيام الشركات المُصنعة لها بتعتيقها قبل البيع.

2-يجب وضع زجاجة العطر في الثلاجة قبل استخدامها لأول مرة، حتى لا يدخل إليها الأكسجين، وذلك قبل القيام بعملية التعتيق.

3-يجب وضع زجاجة العطر في مكان مظلم، وفي درجة برودة محددة، للحصول على تعتيق صحيح له.

4- من الضروري الحفاظ على زجاجات العطور بعيداً عن الحرارة والرطوبة وضوء الشمس والأكسجين، وذلك للحفاظ على ثبات وتركيز العطر لأطول فترة ممكنة بعد تعتيقه.

5- من الأفضل أن يتم تعتيق العطور التي يدخل في تركيباتها الزيوت الأساسية التي يتم استخراجها من الحمضيات والزهور والنباتات بالتبريد، نظراً لأن العطور التي يتم تكوينها بالاعتماد على الأخشاب أو التوابل أو المسك، يتم تعتيقها قبل تركيب العطر، لذلك يكفي الحفاظ على ثباتها وتركيزها بوضعها في أماكن بعيدة عن الرطوبة والضوء وحرارة الشمس.

6-للحصول على نتائج جيدة من عملية تعتيق العطور، يجب أن تستمر مدة التعتيق على الأقل لمدة 3 أسابيع.

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